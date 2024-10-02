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影／搶先放假為罷免？謝國樑駁斥：基北北桃四首長共同決策

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑今上午到防災應變中心時表示，今天放假昨天是北北基桃四個首長共同的決策，沒有基隆搶先放假的問題。記者游明煌／攝影
謝國樑今上午到防災應變中心時表示，今天放假昨天是北北基桃四個首長共同的決策，沒有基隆搶先放假的問題。記者游明煌／攝影

基隆今天上午風雨不大，有網友質疑昨晚8點，基隆市長謝國樑搶在北北基桃共同宣布放假前就先提早公布，有政治考量為了罷免。謝國樑今上午到防災應變中心時表示，今天放假昨天是四個首長共同的決策，沒有基隆搶先放假的問題。

謝國樑說，基北北桃昨晚8點前先由幕僚人員作業，最後由首長彼此間通電話共同決策，昨晚接近8點時，海邊風力已達到放假標準，上午的確是風雨比較不大，但下午後風雨會愈來愈大，因昨晚連絡時媒體剛好在旁邊，就比較早知道一點，但這是大家共同決策，時間可能有點先後。

媒體詢問今天基隆風雨不大，有網友質疑放假是否為罷免的考量，謝國樑說，今天早上是還好，昨天是擔心下午過後、傍晚海邊的風浪比較大，造成安全上的顧慮。基北北桃是生活共同圈，沒有其他因素。新北、基隆比較擔心的是海邊，海岸線比較長，東北角海岸風浪就比較大。

謝國樑說，基北北桃的生活圈很大，共同放假有其優點，東北角海岸風浪就比較大，台北盆地同一天、同一時刻可能會有點落差，但共同放假四個首長共同的決策，每個颱風都會嘗試看看，再進行檢討，今天全國都放假，沒有基隆搶先放假的問題。

謝國樑表示，很多抽水機都已預先進駐，防水擋板有防水閘門功效，也都安裝特定區域，可代替沙包，另文化中心前大草皮上放置沙包，也是為了防颱。基隆比較怕臨時的強降雨，只要一小時超過50毫米或二小時內超過100毫米就會有積淹水，會做好應有的防颱準備。

被問到放颱風假是否有政治因素？謝國樑說，今天全台都放了，下午東北角海邊風浪會比較大，民眾安全會有疑慮，而高雄市長陳其邁也說，防災要先應變，「應該沒有這樣的問題才對」。

謝國樑 颱風假

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