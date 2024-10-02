北巿議員陳重文交保 地方人士：戴電子腳鐐質詢滿諷刺

國民黨北市第一選區（北投、士林）議員陳重文涉台智光弊案，羈押195天後，昨以800萬元交保，記者昨日、今天致電均未獲得接聽。地方人士直言，陳重文團隊在他羈押期間，持續跑行程、做選民服務，下屆議員選舉若資格可以，也一定會出來參選，另外議會開議在即，陳也會繼續行使議員職權，但戴電子腳鐐去質詢官員，畫面有點諷刺。

有地方人士說，陳重文交保後，一定會回到議會行使議員職權，至少會把這屆做完。雖然還沒判刑，但他戴著電子腳鐐，站上質詢台去質詢官員和公務員，以公務員的立場來看，畫面是滿諷刺的。

他觀察士北地方現況，陳重文的助理和地方服務處，在他被羈押期間，依然照常運作，不過陳有案在身，地方的人和民眾對他的觀感就不如以前，陳的能量勢必折損許多，即使無罪推定，大家就覺得他不行了，一定會判有罪。

該名地方人士也分析，陳重文選舉都是組織票，樁腳可能因此鬆動，加上國民黨下屆議員選舉是否要提名他，若無，他是否要以無黨參選？另種則是判刑定讞不能選，不管哪種狀況，對陳重文而言都很艱困。

其他地方人士認為，以陳重文800萬元交保來看，他的司法判決是凶多吉少，甚至會影響他下屆能否選舉，即使可以，陳重文勝選可能性也有難度，過往就有前例，士北選區前議員賴素如、潘懷宗因有官司案而落選。

該名地方人士說，陳重文被羈押期間，他的團隊仍如常在運作，卻也滿煎熬，對於此事，說也不是、不說也不是，在這樣情境下，還是努力在做服務，真的辛苦他們了。他不諱言，地方上，對此總是用異樣眼光在看待。

他判斷，從種種動作來看，團隊持續運作中，且若可以參選，陳重文一定會出來。先前陳重文有意披藍袍選立委，打算將議員一職交棒給其妻白惠萍，並做了長期規畫，這次陳若無法參選議員，白也無受司法案影響，說不定會代夫出征。

也有人提到，可能距離判決還有有一段時間，近期還未聽說陳重文的下一步，但依照他的個性，應該還是會繼續行使議員的職權，地方服務則是照舊。另名地方人士則說，陳重文的團隊還是有在地方活動，到底會不會出來參選，目前狀況尚不太明朗，可能也與國民黨提名機制有關；倒是陳涉台智光案，應該也會是接下來各界關注重點。