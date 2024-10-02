賴清德六度質問徐榛蔚 李彥秀：暴走性格恐是國安危機

賴清德總統昨日上午前往中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，與她就撤離人數針鋒相對。國民黨立委李彥秀今日表示，賴清德的暴走性格可能是極為嚴重的國安危機。

因應「山陀兒」颱風來襲，賴清德昨日前往災應中心聽取防颱整備狀況，和徐榛蔚視訊時，因撤村人數與縣府資料不同，六度質疑徐，還表示「請縣長與縣府團隊確實掌握」，最後縣府團隊拿出數據證明撤離人數的確是3296人，而非中央應變中心掌握的8259人。

李彥秀說，賴清德又「森七七」了。「819總統府震撼教育」，府方沒有公布錄影畫面，還可以詭辯「立威說」是誇大謬誤。昨日視訊會議，賴清德在全國人民以及花蓮撤村鄉親面前，活生生再次表演「總統之怒」。離譜的是，最後證明，花蓮縣府掌握的數字，才是正確的撤離人數。

李彥秀表示，2021年9月，時任行政院長蘇貞昌前往中央災害應變中心，突然抽考大家的應變能力，要求各單位將視訊畫面調到中央，大部分的縣市都成功連線，花蓮的視訊畫面因為技術問題遲遲無法連上，讓蘇貞昌一度大怒「要我等多久？」當時就被媒體認為蘇貞昌是生氣「立威」，沒想到三年後，一模一樣的場景，有樣學樣，只是「東施效顰」，賴清德昨天再次生氣的真相，居然是自己手上錯誤的數字。

李彥秀指出，總統是國家最有權力的人，想做什麼？不滿什麼？大可以用總統的職權予以落實或是懲處，總統不是不能生氣，總統不是不能立威，但是脾氣發在「溝通的誤會」上，脾氣發在「自己的錯誤」上，只是再次證明「總統之怒」太過廉價。暴走的脾氣，可能只是反應賴清德對執政不力的焦慮，但暴走的性格可能就是極為嚴重的國安危機。