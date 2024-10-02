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伊朗飛彈空襲以色列 外交部譴責並籲各方自制

中央社／ 台北2日電

外交部今天表示，伊朗發射至少逾百枚彈道飛彈攻擊以色列境內主要城市，嚴重破壞區域及全球和平穩定，中華民國台灣與全世界愛好和平的民主夥伴同聲予以譴責，並籲各方自制，以外交及溝通方式解決衝突。

外交部上午發布新聞稿表示，伊朗於當地時間10月1日晚間，發射至少逾百枚彈道飛彈攻擊以色列境內主要城市，嚴重破壞區域及全球和平穩定，中華民國台灣與全世界愛好和平的民主夥伴同聲予以譴責，並呼籲有關各方自制，以外交及溝通方式解決衝突，避免危機持續擴大。

外交部提到，由於中東區域緊張情勢持續升溫，外交部再次籲請民眾，近期應避免前往以色列、黎巴嫩及伊朗旅遊；而正在以色列、黎巴嫩及伊朗從事商旅活動的民眾務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與台灣相關駐外館處取得聯繫。

外交部指出，若民眾在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打台灣駐以色列代表處急難救助電話：＋972-544-275-204；如在黎巴嫩遇到急難或緊急事故，請撥打台灣駐約旦代表處急難救助電話：＋962-79-5552605。

另外，若在伊朗遇急難或緊急事故，請撥打台灣駐杜拜辦事處急難救助電話：＋971-50-6453018；或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話：＋98-21-8879-4243；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得協助。

以色列 伊朗 外交部

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