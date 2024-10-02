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駐斯洛伐克代表處參與馬拉松 推動草根外交

中央社／ 布拉格1日專電

2024年「奔向雲端」馬拉松賽事於斯洛伐克博伊尼采市（Bojnice）舉行，駐斯洛伐克代表處也共襄盛舉，推動地方與體育外交。

據駐斯洛伐克代表處新聞稿，駐斯洛伐克代表李南陽參加「奔向雲端」5公里北歐式競走項目，並與Opatovce nad Nitrou市長梅利斯科娃（Dana Melisková）共同頒獎，一起見證這場盛大體育活動。

李南陽表示，台灣與斯洛伐克在科技領域的合作成效斐然，例如富士康（Foxconn）不僅在斯洛伐克發展備受矚目，又積極參與社區事務，展現台灣企業的社會責任感。此次更慷慨捐贈一台電視作為摸彩獎品，成為活動亮點。

李南陽表示，台灣在全球科技產業中扮演著舉足輕重的角色，有助於促進科技外交。然而，外交不應僅限科技或經濟層面，還應涵蓋更廣泛的草根層次。

李南陽說，正如此次馬拉松，運動讓不同國界、文化、背景的人們聚在一起，台灣正透過多元方式，深化與斯洛伐克等中歐國家的聯繫。

李南陽表示，從科技合作到文化交流，從經濟互利到運動賽事，這些都持續推動雙邊關係發展。「我們不僅要推動科技外交，還要透過運動推動草根外交，讓斯洛伐克人民感受到台灣的活力，讓世界看見台灣。」

活動結束後，許多參加者表示，此次馬拉松讓他們了解台灣創新精神，主辦方也表示希望未來能持續促進雙方的友誼和合作。

李南陽說，這只是台灣與斯洛伐克關係發展的一個縮影，未來雙方透過更多形式的活動，深化與全球夥伴的關係，讓更多人看到台灣的活力與實力。

斯洛伐克 運動 馬拉松

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