台電調查：卓揆官邸空調耗電量大 「近8成維安人員使用」

行政院長卓榮泰官邸被質疑用電量過高，據了解，台電調查指出，官邸用電量主要為維安人員辦公室及備勤宿舍使用；其中，維安人員的定頻空調設備老舊造成耗電量大。

台電調查指出，官邸電費包括院長住處，以及維安人員的辦公室及備勤宿舍，維安人員占該棟百分之七十九用電量，院長住處則為百分之廿一；行政院秘書處已研商於符合台電規定下，申請將官邸用電單獨設置一戶電表。至於維安人員辦公室及宿舍，去年更換為電熱水器，空調設備為舊式定頻冷氣，耗電量較大，且隨扈需廿四小時輪值，使用時數較長，建議汰換為變頻式冷氣，節約用電。

國民黨立委游顥昨在立法院質詢時關切台電調查結果，卓榮泰答詢表示，檢查官邸較老舊電器用品，包括冷氣在內，確實相當耗電，已請秘書處將老舊冷氣更換成新的節能冷氣。但卓揆的回答，並未提及隨扈需廿四小時輪值、使用時數較長等調查結果。

民眾黨立委黃國昌上周質疑卓榮泰上任後，行政院長官邸兩個月的電費約十五萬元。卓榮泰昨說，已請台電檢查官邸所有電器用品，一些較老舊電器用品，包括冷氣在內，確實相當耗電，秘書處已將老舊冷氣更換成新的，希望新的節能電器用品加上人為節約用電，未來會持續關心官邸用電。

黃國昌回應表示，卓榮泰上周說官邸用電數增加有異常，他就公開發文要求一併徹查二○一八年時任行政院長賴清德入住官邸花了七百萬元進行屋頂隔熱、二百廿萬元進行節能空調工程的裝潢，究竟出了什麼問題，但卓榮泰的答詢內容，顯然根本沒有去查，沒想到竟還嫌棄二○一八年才花數百萬裝潢的冷氣老舊、相當耗電，此等揮霍民脂民膏、絲毫不知民間疾苦、「何不食肉糜」式的發言，令人痛心且無法接受。

游顥會後表示，質詢過程中，卓榮泰第一次並未直接回答他的問題，經他追問後卓才簡短答覆；若卓榮泰認為時間太短，可會後透過發言人或發新聞稿向外界主動釋疑，不是只提老舊電器更新改善，而是將台電調查報告完整說清楚，至少可為此次風波畫上句號，「很可惜沒有」。