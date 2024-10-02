林飛帆波蘭電視專訪 示警俄中合作威脅歐洲安全

中央社／ 柏林1日專電

國安會副秘書長林飛帆波蘭參加「華沙安全論壇」，並於會前接受波蘭電視專訪。訪談中他以俄烏戰爭為例，呼籲正視俄中對歐洲安全構成的威脅，警告國際勿對中國抱不實期待。

「華沙安全論壇」（Warsaw Security Forum, WSF）長期關注中東歐安全問題，近年隨烏俄衝突加劇受國際重視，是當前歐洲最具影響力的安全會議之一，每年吸引超過90個國家的官員、軍事領袖、NGO及智庫專家參與對話，深入探討當前重要地緣政治與軍事議題。

為期兩天論壇今年於10月1日至2日舉辦，台灣政府代表國安會副秘書長林飛帆開幕前接受「波蘭公共電視」（TVP）專訪，說明台灣民主進程與俄中關係對全球安全局勢影響。

林飛帆在專訪中指出，早在2021年中國就公開宣布與俄羅斯的戰略合作「沒有止境、沒有禁區、沒有上限」，並在俄烏戰爭爆發前20天重申這一立場，坐實中國作為俄羅斯入侵烏克蘭的重要支持者的角色。

他強調，近年來，中俄聯合軍演次數大幅增加，並且不斷加強對民主國家的「灰色地帶作戰」，包括網絡戰、假訊息等非傳統手段，這表明中俄正試圖升高區域局勢，破壞現有的國際秩序。

在經濟方面，林飛帆說，當俄羅斯因入侵烏克蘭而遭到國際制裁時，中國卻大幅增加了與俄羅斯的貿易，並有超過90%的雙邊貿易以人民幣和盧布進行結算，目的是削弱國際制裁對俄羅斯的影響，進一步推動「去美元化」。

此外，中國還向俄羅斯提供關鍵技術，提升俄羅斯的軍事能力，從而加劇對烏克蘭的侵略，對全球的和平穩定構成威脅。

林飛帆提醒，儘管一些國家目前仍認為中國並非當前最緊迫的威脅，但中俄在軍事、經濟、科技等多面向的合作顯示，中國正在全力破壞民主價值觀。

他強調，國際社會不應再以「歐洲事務」與「亞洲事務」來劃分世界，因為民主國家面對的是相同的、來自威權主義挑戰，應該攜手應對。

台灣與波蘭在民主化進程中有著許多相似之處，兩國都在第三波民主化浪潮中轉型為民主國家，並深刻理解民主來之不易。正因如此，台波雙方對民主價值的珍惜，將成為雙邊合作的堅實基礎。

專訪最後，林飛帆建議台灣與波蘭可以在科技、教育等領域深化合作，並持續針對國際情勢交換意見，共同探討如何支持同樣面臨威脅的民主夥伴，以保障台波與歐洲長期的繁榮與穩定。

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