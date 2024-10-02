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總預算案現轉機 卓韓周五宴朝野黨團

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰林銘翰／台北報導
中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰（左）9月27日和立法院長韓國瑜（右）會面詳談，韓國瑜也將邀朝野黨團三長餐敘，共商總預算付委事宜。圖／聯合報系資料照片
中央政府總預算案卡關，行政院長卓榮泰（左）9月27日和立法院長韓國瑜（右）會面詳談，韓國瑜也將邀朝野黨團三長餐敘，共商總預算付委事宜。圖／聯合報系資料照片

明年度中央政府總預算案在立院卡關多時，出現轉機。立法院程序委員會昨未再封殺總預算案，而是排由周五院會處理。行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜也將在周五當天與朝野黨立院黨團餐敘，共商總預算案事宜。

卓榮泰昨表示，上周五已經跟韓國瑜喝過咖啡，「上周五的咖啡很溫暖，希望本周五有更溫暖的大火鍋」。

立法院程序委員會昨天開會，民眾黨立委林國成提案，將民進黨團提議增列的報告事項中包括總預算案等，暫緩列案。民進黨立委則回嗆，要求趕快付委審查。朝野立委隨後各自拿出手板，會議現場一度混亂。最後，會議主席、國民黨召委吳宗憲宣布，針對四日立法院會議程草案內容，朝野黨團無法達成共識，依照前例，本次議程草案提報院會處理，並未進行表決。

國民黨團書記長林思銘表示，由於韓國瑜將邀請朝野黨團餐敘，國民黨團考量沒必要把立場踩太硬。

財劃法？卓：無法達共識

至於在野黨力圖本會期通過「財政收支劃分法」相關修法，卓榮泰昨天答詢表示，財劃法是龐大計算工程，財政部今年八、九月跟地方政府多次溝通，無法得出大家能夠接受的方式，這是水平分配問題。在野黨立委齊批，卓揆說法是想要「集錢又集權」。

國民黨立委李彥秀說，財劃法廿五年未修，中央把肉多的稅收都拿走，剩下只有百分之十三的地方稅留給地方政府；不願修法的理由就是中央「既要錢，也要權」。

卓榮泰 國民黨 立法院 財劃法 韓國瑜

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