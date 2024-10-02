國土計畫法 劉世芳與卓揆不同調

國土計畫法能否如期上路，引發關注。行政院長卓榮泰昨天表示，國土法的上路必須冷靜考慮、理性討論；立院若要修法延緩兩年實施，尊重大家討論結果。內政部長劉世芳則說，是否修法要再跟立院探討，若要延緩兩年實施，爭議議題還是在。

國民黨立委游顥昨質詢時關切國土計畫法倉促上路，造成地方政府困難，盼能暫緩實施。卓榮泰表示，依現行規定，國土法要在明年四月前上路，目前仍有九縣市尚未送國土功能分區圖，這是最大困難。游顥問，若修法通過延後兩年實施，行政院是否配合？卓榮泰說，在此之前還是要積極跟地方溝通，希望功能圖盡快送來。

卓榮泰表示，若立法院有暫緩兩年的修法，尊重大家討論的結果。

劉世芳表示，是否要修法，要再跟立院探討；但她認為，如果現在要延緩兩年實施，爭議的議題還是在，「兩年以後我們還是需要再討論」。