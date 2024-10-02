健保點值 衛福部長「打臉」卓揆？

明年六月健保點值能否達每點○點九五元？行政院長卓榮泰昨天在立院接受質詢時表示，確實有其困難度，但衛福部長邱泰源則說「有信心做到」，兩人說法不一。

國民黨立委楊瓊瓔昨質詢時，呼籲行政院將預算編足，讓健保點值達到每點○點九五元，卓榮泰表示，就目前的財務和健保總額給付來看，是相當困難；不過，邱泰源又接話說，「有信心達到○點九五」，讓楊瓊瓔直接問說，「你怎麼跟卓院長不同調？」

楊瓊瓔質詢指出，藍綠白三黨已經在立法院議決通過，邱泰源在擔任立委時也曾臨時提案，希望點值提高到一元，在野黨本希望未來可以達到一點值一點一元，不過體諒到預算，所以希望是一點值○點九五元，「這是我們最低微的要求」。

卓榮泰表示，考量到今年健保給付已經相當高額，一點一元是不可能的，而今年的總額預算已達到九千多億元，若要達到一點○點九五元，政府沒有那樣的財務，整個健保經營會更加困難。楊瓊瓔則質疑，邱泰源曾說達到一點值○點九五元，只需七百多億元，「你告訴我編不出來，我會傷心」。

邱泰源隨後回應說，盤點明年總額實質上已經增加七百一十二億元，其實也符合達到○點九五元的財務。楊瓊瓔則呼籲，趁著現在正在重印預算，請行政院趕快編足預算。

卓榮泰說，就目前財務和健保總額給付來看，明年要達到有困難，並反問楊瓊瓔：才要求增加健保骨質疏鬆檢查的項目，一方面要提高使用，一方面要增加點數，是絕對矛盾的。此時，邱泰源卻表示，明年有信心達到○點九五元。楊瓊瓔立即反問：「你們怎不同調？」邱泰源解釋說，要提升點值還有很多要做的，是醫界要努力的，行政院已拿出最大力量，有信心可達到○點九五元。

卓榮泰則改口說，「我們的目標就是○點九五元」，但是大家會一直增加支出，如果現在就做保證，又照委員的提議增加支出，要達到就困難了。

外界認為，邱泰源說法「打臉」卓揆。但邱昨天下午澄清，「完全沒有打臉問題」，為提升健保點值，行政院已拿出最大力量，卓揆也竭盡所能，但要達到每點○點九五元仍有困難，呼籲醫界加強醫療體系改革，藉由健保管理制度，把錢用在刀口上。為改善醫療環境，民眾應養成固定醫師看診，建立正確就醫習慣，省下不必要醫療資源浪費，須與全民攜手合作，健保才可永續。

醫界、學界普遍認為，明年健保點值想達每點○點九五元有難度，需大家一起努力。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，明年健保總額突破九千億元，如無法有效節流，預估明年健保點值約○點九○、○點九一元，想達到○點九五元，「機會確實不高」。