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冷眼集／卓說真話 邱想達標
衛福部長邱泰源話題性十足，日前爆料賴清德總統致電「罵」環境部長彭啓明，昨與行政院長卓榮泰對於明年健保點值每點能否保障○點九五元，也出現看法不一。邱雖事後澄清，但在公開場合與長官唱反調，政壇相當少見，會否影響仕途，值得關注。
明年六月健保點值保障每點○點九五元，共需編列七○五億元，但行政院僅編列三三六億元撥補健保財務。卓榮泰以國家整體財務考量，直指保障健保點值確有困難，如此「消毒」，是為了明年達不到每點○點九五元時，先打預防針。
不過，邱泰源肩負著醫界的期待，並承受在野立委質詢壓力，當然必須有所表態，因保障健保點值每點○點九五元，是今年七月立法院通過的主決議文，立法院勢必強力監督。
卓榮泰說了真話，邱泰源則想努力達標，但國人在意的是，為了確保點值，醫界是否減少該做的醫療檢查？醫療服務、醫療權益是否成為犧牲品？許多患者在急診等不到病床，高價自費醫療愈來愈多，民眾就醫苦不堪言，執政者真關心民眾真正的醫療需求嗎？
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