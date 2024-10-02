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防颱會議總統6問徐榛蔚 藍委酸立威

聯合報／ 記者王燕華黃子騰／連線報導
總統賴清德與花蓮縣長徐榛蔚進行視訊連線。記者黃子騰／攝影
總統賴清德與花蓮縣長徐榛蔚進行視訊連線。記者黃子騰／攝影

總統賴清德昨赴中央災害應變中心了解防颱整備，與花蓮縣長徐榛蔚視訊，因中央撤離人數比縣府多出五二○○餘人，竟連續六度跳針詢問徐榛蔚，還說「請縣長和縣府團隊確實掌握」，態度對比與屏東縣長周春米、高雄市長陳其邁、台東縣副縣長王志輝連線時明顯不同。

徐榛蔚強調，許多人「籍在人不在」，縣府統計無誤。國民黨立委王鴻薇表示，事實證明賴自己搞錯，為了立威，正在「失控暴走中」。

王鴻薇還提及國防部的「立威門」事件指出，可以理解賴清德急需殺雞儆猴以立威，不過明明是自己搞錯，又蠻橫不講理，怎麼可能讓人信服？

賴清德昨在災防應變中心和各縣市首長視訊連線，徐榛蔚表示，○四○三地震後花蓮新崩塌區增加了九三五公頃，前天起共協助山上居民預警性安置並撤離了三○一三人。由於花蓮只要發生強降雨，道路就會完全封閉，需要至少五部衛星無線通訊車。

賴清德首先指示數發部應盡速提供花蓮縣需求的通訊設備，接著話鋒一轉質問徐榛蔚「目前撤離三千多個，但花蓮縣總共預計需要撤離多少人？」徐榛蔚愣了一下後回應表示，花蓮縣已撤離三千多個，這是全部撤離的。但賴清德卻接著連續三次質疑，並要花蓮縣確實掌握人數，依中央資料，花蓮縣應撤離人數是八二五九人。

徐榛蔚立即解釋「在籍人不在」，花蓮縣須撤離的戶籍人口共五八八四人，但實際居住是三○六一人，賴清德又問「所以是已經全部撤離完畢嗎？」徐榛蔚隨即回應，目前已撤離三○一三人。此時賴清德似乎無言以對，跳針式的回應徐榛蔚「再確認一下」

縣府回應，花蓮應撤離三○一三人無誤，賴清德說的八千多人，是把農業部系統的土石流及大規模崩塌保全戶、經濟部系統的水災保全戶，以及消防署系統的易成孤島保全戶三種系統全部加總，才會有落差，其實這三種保全戶人數彼此重疊，「實際上就是這麼多人」。

徐榛蔚 花蓮 賴清德 陳其邁

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