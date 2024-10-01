卓榮泰指財劃法無共識 黃國昌諷時空背景不同之術

立法院新會期開議，藍白黨團優先推動財政收支劃分法修法，行政院長卓榮泰今天說，財政部跟地方政府繼續做很多次溝通，「現在無法得出大家能夠接受的方式，這是水平分配問題」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌諷刺，難道民進黨又要再次搬出「時空背景不同之術」。

立法院會今天進行施政報告總質詢，卓榮泰在接受立委答詢時表示，財劃法是龐大的計算工程，財政部跟地方政府繼續做很多次溝通，「現在無法得出大家能夠接受的方式，這是水平分配問題」，財政部長莊翠雲則說，財劃法應該審慎規劃推動，「為了求快貿然通過，將會造成更大爭議。」

黃國昌表示，從卓榮泰答詢的內容充分顯露，對於過去曾經承諾修正「財政收支劃分法」的承諾，民進黨早已拋諸腦後，掌握權力後就跳票，被稱為「芭樂黨」剛好而已，民眾黨團會盡全力推動修法，絕不會讓怠惰的卓內閣，拖垮國家重要的改革。

黃國昌也說，卓榮泰徹底打臉民進黨前主席蘇貞昌、時任行政院長賴清德，前者在2012年曾經率領黨籍縣市長要求修正「財政收支劃分法」，後者則是在2017年將財劃法列為政見，難道民進黨又要再一次搬出「時空背景不同之術」。

民眾黨立委林國成受訪時則表示，行政院長不懂沒話講，但是財政部長就不應該，財政收支劃分法本來就要修法，民進黨執政八年以來，明知各地存在不公平，現在是中央政府極權，所有財務都抓在手上，財政部長還要講動講西，不是面對財務改革的方法。

林國成說，民眾黨團的修法版本最為中性公道，中央政府僅會多撥補2700億元，國民黨團的版本高達5000多億元，政府可能會因而感到排斥，現在的狀況才是真正不公平，分配的公式大家可以討論，財劃法修法刻不容緩，未來絕對是勢在必行。