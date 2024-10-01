國產署缺人力致農保續約塞車 莊瑞雄周四偕跨部會協調

民進黨立委莊瑞雄日前已與國產署長曾國基達成共識，將針對農作物保險續租換約優先辦理；莊瑞雄昨天再次於立法院針對財政部國產署台東辦事處基層人力不足問題，導致農保續約塞車問題提出質詢，人事長蘇俊榮允諾，會於一周內偕同財政部，共同研擬人力補充之方。

莊瑞雄今天受訪指出，將於周四（3日）與人事總處、財政部、國產署共同召開協調會議，有望透過此次協調會議，根除農保續約塞車問題，保障農民應有權益。

莊瑞雄昨於立法院司法及法制委員會說，農民承租國有地，若要申請農業保險或是申請續約，都必須要經過國產署派人實地現勘；而台東縣的國有耕地、農作地、畜牧地、造林地等總面積，為全台之冠，但這樣如此龐大的國有地面積，卻僅有10人處理現勘業務，以至於行政流程大塞車，耽誤農民申辦農保事宜，更可能影響到天然災害農損補助的申請。

莊瑞雄指出，目前國產署是採用各地方辦事處調派人手支援，但每次兩人一組，若去5天的通勤及住宿成本就高達1萬7000元，若要節省成本搭乘火車，來回就需要9小時，浩浩蕩蕩的前往卻只能勘查數來件，完全不符合經濟效益。

人事長蘇俊榮答詢指出，這個是長年的問題，目前正在協調地政公會支援人手，但若要根本性之解決問題，需要再會同主管機關財政部來研擬人力分配問題。

莊瑞雄也提出解方，目前公務人員地方特考，需在原單位綁約3年，並且在同一地區再綁約3年；高普考則是綁約3年才可請調，導致台東公務人員誘因不足，寧願考到也不報到。他也建議，針對花東是否能夠縮短綁約年限，或是仿效離島提供加給，以提高誘因。

莊瑞雄也在最後強調，人事長若知這是長年問題，早就該動手解決，且如果是因為政府部會間的政策與人力協調出現問題，結果卻是讓民眾苦等，那就是政府的失職，需要立即改進。