「颱風不歸我管！」副總統：颱風假不是好玩的 山陀兒路徑特殊注意防範
颱風山陀兒襲台，副總統蕭美琴今天說，回家搭電梯時，住在樓上的小男孩問她，颱風假是不是她管的，蕭副總統回說，當然不是。副總統表示，颱風假不是好玩的，是有可能會有災害發生的，山陀兒路徑特殊，要注意防範，平安最重要。
颱風山陀兒襲台，氣象署今天表示，山陀兒明天傍晚後恐以中颱之姿登陸西南部，雖強度減弱，仍不排除登陸後颱風中心瞬間陣風達16、17級，受颱風影響，全台各縣市都宣布2日停班停課。
蕭副總統晚間在臉書發文表示，剛剛回家搭電梯的時候，住樓上的小男孩用哀求的眼神問她，「颱風假是不是她管的？」蕭美琴回答，當然不是啊，不過孩子啊，颱風假不是好玩的，是可能會有災害發生的，山陀兒路徑特殊，要注意防範，平安最重要。
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