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明年6月健保點值達每點0.95元 醫界、學界：確實有困難

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）與衛福部長邱泰源（右）今天上午在立法院備詢時，針對立委質詢有關健保點值的說法兩人有點出入。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰（左）與衛福部長邱泰源（右）今天上午在立法院備詢時，針對立委質詢有關健保點值的說法兩人有點出入。記者余承翰／攝影

明年6月健保點值能否達每點0.95元，行政院長卓榮泰今天在立院接受立委楊瓊瓔質詢說，確實有困難度，但衛福部長邱泰源則有信心做到，兩人說法不一。醫界、學界普遍認為，明年健保點值達每點0.95元有困難度，必須靠大家一起努力。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，明年健保總額突破9000億元，如果目前開源節流方式不改變下，預估明年健保點值約為0.90、0.91元左右，要達到0.95元的機會「確實不高」，如果要達標須提高分級轉診和部分負擔強度，避免不必要的門診利用率及輕症醫療等。另依使用者付費原則，建議針對利用率高的電腦斷層及磁振造影檢查收取定額部分負擔，節制不必要的檢查。

醫師公會全聯會常務理事王宏育說，明年健保總額雖增加至9000多億元，但新藥、新科技醫療支出也會隨之增加，預估明年健保點值應與今年差不多就是0.88元或0.89元左右，衛福部應先藉由相關配套措施，以提升點值至0.92、0.93元為目標，再逐步向上增加。

台北商業大學財政稅務系教授韓幸紋說，健保點值保障每點0.95元，共需編列預算705億元，但行政院明年僅編列336億元，評估明年健保點值約落0.92元左右，要保障每點0.96元「不可否認，確實有困難」。

韓幸紋說，健保點值高低取決於醫療服務量，如果醫療院所不斷衝量，點值就會下降，醫師公會全聯會應發揮影響力，要求醫界積極自我管理，且當健保署發現，點值可能已有降低時，應立即提醒醫界擬訂管理措施，避免醫療量能持續望上噴，否則挹注再多的錢仍無法有效改善點值；健保點值問題複雜，但如果政府、醫界、民眾願意調整改變，還是有機會可以保障點值。

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