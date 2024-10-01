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花蓮防颱撤離多少人？賴清德自己搞錯卻質問徐榛蔚 王鴻薇：總統失控暴走

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
山陀兒颱風來襲，賴清德總統（中）今天在行政院副院長鄭麗君（左）與內政部長劉世芳（右）陪同下，視察中央災害應變中心，並聽取花蓮、台東、屏東、高雄四縣市長的防災簡報。記者胡經周／攝影
山陀兒颱風來襲，賴清德總統（中）今天在行政院副院長鄭麗君（左）與內政部長劉世芳（右）陪同下，視察中央災害應變中心，並聽取花蓮、台東、屏東、高雄四縣市長的防災簡報。記者胡經周／攝影

颱風「山陀兒」來勢洶洶，賴清德總統今與四縣市首長遠端連線。賴清德6度追問花蓮縣長徐榛蔚需要撤離的人數，稱手上資料是8000多人，徐榛蔚為何僅說3000多人？國民黨立委王鴻薇今晚表示，事實證明賴自己搞錯，為了立威，正在「失控暴走中」。

賴清德今上午到中央災害應變中心聽取防颱整備狀況，與徐榛蔚視訊時，因撤村人數與縣府資料不同，６度質問徐榛蔚，還表示「請縣長和縣府團隊確實掌握」；縣府回應，花蓮應撤離3000多人無誤，總統說的8000多人，是把3種系統的保全戶全部加總，才會有落差。

王鴻薇表示，賴總統繼上次被媒體爆出國防部「立威門」，賴清德對國軍大罵「我是三軍統帥，看到我為什麼不站好」並摔出手中資料之後，今天又再傳出賴清德自己搞錯花蓮為了颱風「山陀兒」應該撤村人數，跳針槓上徐榛蔚。

「徐榛蔚說的才是事實。」王鴻薇說，據內政部資料，「凱米」颱風上次來襲，花蓮撤離3296人，而且花蓮縣戶籍人數5623人，實際居住3227人，到底哪裡去生出賴清的說的8259人？賴清德別說問6次，就算問100次都沒用，而且對於徐榛蔚提出的花蓮風災交通問題，賴清德還裝死說「不討論」，真的相當丟臉，輸了裡子與面子。

王鴻薇還提及國防部的「立威門」事件指出，可以理解賴清德急需殺雞儆猴以立威，不過明明是自己搞錯，又蠻橫不講理，怎麼可能讓人信服？更不可能令人尊敬；這些失控暴走的行為，更讓人看穿賴對自己的心虛，作為一個領導者，都是最壞示範。

徐榛蔚 花蓮 賴清德

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