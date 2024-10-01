朝野和解？李彥秀：賴清德、卓榮泰若續扮黑白臉 火鍋再豐盛也枉然

行政院長卓榮泰繼9月27日與立法院長韓國瑜喝過「溫暖的咖啡」後，今日再喊希望本周五吃「溫暖大火鍋」，拋朝野和解之意。國民黨立委李彥秀對此表示，若賴清德總統和卓榮泰繼續扮黑白臉，火鍋再豐盛，恐難有圓滿結果。

卓榮泰與韓國瑜溝通中央政府總預算案，盼韓扮演關鍵協調角色，韓給予正面回應，表示本周五可找藍、綠、白黨團三長吃「和解飯」。據了解，目前時間訂在周五晚上。國民黨立委邱鎮軍今日質詢時，向卓榮泰表示，「本周五要喝溫暖咖啡，希望融化你的心，不要點到冰的，喝熱一點。」卓揆說，上周五喝過咖啡，希望本周五有溫暖大火鍋。

李彥秀說，吃火鍋象徵信任與圓滿，不論是溫暖的咖啡，還是溫暖大火鍋，雖然來得遲了些，但是起碼是善意的開始。卓榮泰過去人和佳，更有「蘋果」的外號，相信韓國瑜與卓榮泰都有心化解政治僵局，讓總預算案順利付委，這也是朝野未來互動的試金石。

李彥秀指出，關於總預算案，執行的技術面部分，朝野可以協商，但是原則的法律面必須依法行政，這是民主政治的基石，沒有討價還價的空間。信任是善意與誠意不斷地堆疊，如果賴卓體制仍是一個扮黑臉、一個扮白臉，繼續玩弄兩手策略，再好喝的咖啡，再豐盛的火鍋，恐怕難有圓滿的結果。