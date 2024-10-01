卓揆不說何時提出財劃法修法草案 藍委轟：想集錢集權

在野黨力圖本會期通過「財政收支劃分法」相關修法，令地方可獲更多預算分配，不過行政院長卓榮泰今日備詢時，對此表示與地方政府多次溝通，無法得出共識。國民黨立委齊指卓揆說法，是想要「集錢又集權」。

國民黨立委邱鎮軍今日質詢時，問行政院是否能提出財劃法修正案？卓榮泰表示，財劃法是龐大計算工程，財政部8、9月跟地方政府做很多次溝通，現在無法得出大家能夠接受的方式，這是水平分配問題。財政部長莊翠雲補充，財劃法修正涉及到財政資源重分配，對各級政府影響大，除了照顧地方政府需要，中央財政要維持韌性。過往有5次修法草案送立院，沒有修正通過，就是因為沒有共識，分配機制上要充分討論。

針對卓榮泰說法，國民黨立委李彥秀說，25年沒有修的財劃法就是一個不公不義的版本，中央把肉多稅收都拿走，剩下只有13%的地方稅留給地方政府。賴清德擔任台南市長與行政院長時，多次要求與承諾修改財劃法，結果「換了位子就換了腦袋」，硬扯「水平分配」為藉口，其實不願修法的理由只有一個，就是中央「既要錢，也要權」，用補助掐住地方的咽喉，用經費卡住地方的發展。

李彥秀表示，沒有一項修法可以一次到位，找到最大公約數，讓財劃法與時俱進，這是22個縣市的共識，這個會期出委員會，也是財委會多數的共識，行政院繼續頑抗杯葛，只是凸顯民進黨政府與主流民意為敵，與地方自治精神為敵。

國民黨立委賴士葆說，上會期有做成決議，財政部要在這會期開議前，要就財劃法修法提出財政部版本，目前為止完全沒有。財政部以水平分配無共識為由推託，聲稱有開過幾次會，這都是藉口，簡單講就是行政院不願意。賴清德總統競選時，提出囤房稅政見，朝野提出十幾種版本，財政部不予理會，賴一聲令下，兩周內就給了。

賴士葆表示，財劃法是非常專業的法案，活生生變成政治性法案，完全是行政院阻撓。1999年時，當時中央和地方的預算比例是60比40；現在是72比28，分點給地方是合理的。民眾黨立法院黨團提出的財劃法修法版本，是多分給地方3千億；他個人的修法版本，是多分給地方3千億，每位委員各有數字。國民黨立法院黨團提出的修法版本是多分地方5700多億。這部分可以先解決。

賴士葆批評，卓榮泰說法是凸顯了行政院打從心裡不願把錢放給地方，雖然聲稱逐年增加補助給地方，但主動權就是在中央，就是想要藉此抓住權力，「集錢又集權」。