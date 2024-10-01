白版廢萬年NCC主委應即刻公告 民進黨團復議

民眾黨立院黨團8席立委於9月20日立法院開議日時，舉牌轟NCC主委翁柏宗出場，並提出「國家通訊傳播委員會組織法」修正草案，要求廢除NCC萬年主委的條款於法條公布日施行。民進黨立法院黨團出招，於今日立法院院會結束前提出復議，全案另定期處理。

立法院會今天進行行政院長卓榮泰總質詢，不過立法院會議結束前，民進黨團對民眾立法院黨團提出的「國家通訊傳播委員會組織法」第16條修正案提出復議，主持院會的立法院副院長江啟臣宣告，另定期處理。

民眾黨團提出的「國家通訊傳播委員會組織法」第16條修正條文為，將立法院已三讀通過的刪除NCC萬年委員條款，明確將施行日期由行政院定之，改為「中華民國113年7月16日修正之條文，自公布日施行」。

民眾黨立委林國成表示，民進黨現在對不滿意的法案，不是復議就是釋憲，但復議有一定的規定，一個月後還是可以處理。行政院面對三讀通過的法案，該執行不執行，提出復議只是拖長時間，最後還是必須回歸原本法條。

立法院人士指出，依照立法院議事規則，復議案於原案提出後，下次院會散會前提出。全案將於立法院總質詢結束後，開始討論議案時，復議案才可解凍，列入討論事項交付立院表決，恐怕將於11月才能處理。