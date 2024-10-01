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廖偉翔問是否敢簽「8年25萬戶社宅」支票？ 卓榮泰閃躲

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今於立法院備詢。記者余承翰／攝影
行政院長卓榮泰今於立法院備詢。記者余承翰／攝影

賴清德總統承諾8年完成25萬戶社宅，國民黨立委廖偉翔今於立法院會質詢時揭露，中央從2016年至今僅蓋1853戶，詢問行政院長卓榮泰是否敢簽「8年完成25萬戶社宅」承諾支票；卓榮泰認為此舉太廉價，不願簽字。

行政院長卓榮泰今率部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。廖偉翔質詢，賴清德總統上任前宣誓要做25萬戶社宅，目前中央興建完工的可招租戶數僅4767戶，扣掉林口世大運選手村2914戶，中央只蓋了1853戶。民進黨8年半蓋不到2000戶，人民要如何相信賴清德可在8年內完成25萬戶社宅？內政部盤點的土地只能興建約7萬戶，剩下18萬戶要蓋在哪？難道要填海造陸？

廖偉翔當場拿出準備的「大型」承諾支票，詢問卓榮泰是否願意簽下承諾支票，彰顯興建25萬戶社宅的決心；卓榮泰推託拒簽並表示，政府政策是以預算書及報告的形式來處理，不是簽下這張支票。

另外，廖偉翔提到，可以看見2022年至2025年社宅租金補貼約800億元，直逼社宅工程款，全世界沒人將租金補貼當成社宅，擔憂租金補貼政策與新青安政策一樣，為達到目的，手段不正義，欠缺通盤規畫，政策一團混亂。

內政部長劉世芳回應，中央都有在盤點土地，也希望以多元管道，透過都市計畫來區段徵收土地，獲得3%至5%的土地用來興建社宅。

劉世芳表示，目前都有關注英國、新加坡的社會住宅政策，許多人希望社宅可以住得更久，不只6年，中央與地方都在努力，只是現在地方政府願意釋出的土地較少。

卓榮泰 廖偉翔 社宅

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