接見十大傑青 卓揆允諾加強技職教育

行政院長卓榮泰今天接見今年度十大傑出青年，聽取獲獎者建言。他當場承諾，將全面加強技職教育、持續關注人口與人才政策，推動太陽能等政策時，將以保障農漁民為優先。

卓榮泰傍晚在政院秘書長龔明鑫、政院發言人李慧芝、教育部次長葉丙成等人陪同下，接見國際青年商會中華民國總會「第62屆十大傑出青年當選人」一行人，並讓11位獲獎者先發表建言後，再一一回應。

現場多位獲獎者提到少子化與人才斷層問題，卓榮泰表示，少子化是世界共同課題，台灣相對老化快速，政院已經針對人口政策進行討論，未來希望提出具體、量化的目標。

基層勞教類獲獎者、草屯商工機械科教師陳世斌反映，技高人才低於普高人才，盼政府持續推廣技職教育。卓榮泰說，技職教育需要全面加強，或許未來有一天，可以跟大家說，台灣的車子、水管、冷氣維修與裝修，以及甜點製作都是由金牌選手進行的。

農漁環保類獲獎者、打寶蛤水產有限公司創辦人暨執行長楊宜樺提到，返鄉青年都希望產業跟家鄉可以永續，希望政府推行太陽能、風電等能源建設時，在選址上能為農漁民思考，保留土地原貌。卓榮泰則強調，太陽能等是國家重大政策，他已經指示，推動上必須以保障農漁民為優先，且推動過程必須更透明、更簡化，以乾淨、正向來逐步發展國家重大政策。

公共行政類得獎者、新竹地方檢察署檢察官葉子誠則說，檢察官過勞是龐大的問題，他也已經連續3天工作到凌晨，希望政府能增設檢察事務官等人力。卓榮泰回應，行政院會日前已通過相關修法草案，期盼補充相關人力，讓檢察官能專心做好工作，把公平正義還給國家與民眾。

行政院會9月26日同意會銜司法院「法院組織法」部分條文及第73條附表修正草案，用以推動法官助理任用管道多元化，並增訂各地方檢察署進用檢察官助理相關規範，期盼減輕檢察官工作負荷，草案將由立法院進一步審議。

第62屆十大傑出青年當選人名單分別為台大資工系副教授陳縕儂（科學及技術研究發展類）、陳世斌、春池玻璃研發長吳庭安（企業、創業及經濟發展類）、中國醫大生物醫學工程碩士學位學程助理教授劉彥良（醫學研究類）、新活力自立生活協會自立生活主任尤奇．普佩依（社會服務類）。

一氣運動整合行銷公司共同創辦人孫家閎（體育技藝類）、即將成真火舞團團長兼導演的蔡宏毅（文化及藝術類）、葉子誠、楊宜樺、更生少年關懷協會主任陳彥君（兒童、性別及人權關懷類）以及美商酷澎台灣資安長陳浩維（華裔青年特別獎）。