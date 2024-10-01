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立委問是否考慮新加坡組屋？ 劉世芳：地方釋出土地少

中央社／ 台北1日電
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委廖偉翔今天質疑政府居住正義3支箭「社宅、租屋、購屋」已經失衡，是否考慮像新加坡的組屋。內政部長劉世芳表示，各國方案都考慮過，但台灣一般人是安土重遷，政府也有考慮中高齡需要的社宅，現在不樂見的是地方政府願意釋放的土地比較少。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院，進行施政報告並備質詢。

廖偉翔表示，總統賴清德上任前宣誓要做25萬戶社會住宅，然而目前由中央興建並完工的可招租戶數僅4767戶，扣掉林口世大運選手村2914戶，中央實際上只蓋了1853戶。

不過，劉世芳立即澄清，是3萬多戶，不是立委所指數字。中央及地方目前預計要在2032年完成25萬戶，希望能有多元管道，包括透過地方政府都市計畫未來在區段徵收時，釋放3%到5%土地興建社會住宅。

廖偉翔一度要求卓榮泰簽下承諾支票，以顯示賴政府達成25萬戶社宅目標的決心。

卓榮泰婉拒並指出，政府的政策用在施政報告跟預算數上呈現，而不是用簽名方式，從過去到現在都是這樣在執行，簽名對政策推動沒有意義。

廖偉翔又問，政府的居住正義3支箭，社宅、租屋、購屋已完全失衡，是否考慮第4種可能性，也就是中間型的住宅方案，半永久式的，青年可負擔宅的規劃，像是新加坡的組屋，具備長期居住、封閉市場的條件，政府有無規劃。

劉世芳回應，各種規劃包括英國、新加坡都有考慮，但是台灣一般人是安土重遷的狀況下，當然希望社宅住的越久越好，變成永久的租屋市場，不像現在6年，政府現在在考慮的，除了年輕人之外，也包括中高齡需要的社宅，需要中央與地方一起努力，現在不樂見的是地方政府願意釋放的土地比較少。

此外，廖偉翔也問卓榮泰，能不能保證明年電價、健保費都可以不漲。

卓榮泰說明，這次電價調漲討論過程是把握一個原則，就是反應成本，接近成本的計算結果。他也不能保證明年軍公教會不會調薪，電價要衡估很多經濟、社會條件，「這種保證太廉價，也沒有意義」。

卓榮泰 廖偉翔 社宅

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