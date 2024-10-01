卓榮泰聽取十大傑出青年建言 希望為老舊團體注入新血

行政院長卓榮泰今天接見國際青年商會中華民國總會「第62屆十大傑出青年當選人」。卓卓榮泰一一向傑出青年當選人握手後，仔細聆聽青年們的建言，並一一回答。

青年代表在各領域提出希望政府協助的問題，卓榮泰專心的聆聽並一一回答，卓院長開玩笑的表示，青年們正好是各領域的代表，就好像是各部會首長一般，院長還一一點名那一位是教育部長、那一位是法務部長。