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卓榮泰聽取十大傑出青年建言 希望為老舊團體注入新血

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院長卓榮泰（中）今天接見青商會中華民國總會「第62屆十大傑出青年當選人」。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天接見青商會中華民國總會「第62屆十大傑出青年當選人」。記者邱德祥／攝影

行政院長卓榮泰今天接見國際青年商會中華民國總會「第62屆十大傑出青年當選人」。卓卓榮泰一一向傑出青年當選人握手後，仔細聆聽青年們的建言，並一一回答。

青年代表在各領域提出希望政府協助的問題，卓榮泰專心的聆聽並一一回答，卓院長開玩笑的表示，青年們正好是各領域的代表，就好像是各部會首長一般，院長還一一點名那一位是教育部長、那一位是法務部長。

卓院長在回答完青年代表的問題後，拿著筆記本表示，知道青年代表剛從總統府接見完畢，賴總統之後一定會拿著青年代表的提問來和自己討論，一定要把各位想法落實到政策當中，在這個過程中，未來還會再和大家聯結，透過和大家的討論，利用大家的經驗、未來的想像和現在的團隊，為政府部門這個老舊的團體注入新血。

行政院長卓榮泰（中）今天接見青商會中華民國總會「第62屆十大傑出青年當選人」後一起合影。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天接見青商會中華民國總會「第62屆十大傑出青年當選人」後一起合影。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天接見青商會中華民國總會「第62屆十大傑出青年當選人」。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）今天接見青商會中華民國總會「第62屆十大傑出青年當選人」。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今天接見青商會中華民國總會「第62屆十大傑出青年當選人」，秀出手表上最愛的太極圖案。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰今天接見青商會中華民國總會「第62屆十大傑出青年當選人」，秀出手表上最愛的太極圖案。記者邱德祥／攝影

卓榮泰 聆聽 青年

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