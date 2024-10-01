立委爭取開放敬老卡搭高鐵 卓榮泰：7000萬元應該值得花

民進黨立委張宏陸今天關切，各縣市敬老卡能否搭乘高鐵，交通部長陳世凱表示，交通部有跟高鐵公司研究，12個站體要接受敬老卡，高鐵公司必須要更改硬體，經費粗估為新台幣7000萬元，「我們一起來促成」。行政院長卓榮泰則說，這個經費應該也值得花費。

張宏陸下午在立法院質詢，現在敬老卡可以搭乘台鐵，他先前有請教交通部前部長李孟諺，高鐵是否能夠比照台鐵辦理，得到交通部非常支持的回應，詢問前後任部長交接後的進度為何。

陳世凱表示，每個縣市都有發放敬老卡，未來希望拓展到更多運具，交通部也有跟高鐵公司研究，目前要做到12個站體，全部都接受敬老卡，高鐵公司必須更改硬體，經費加起來大概要7000萬元，另外還有更改軟體的費用，因為每個縣市的系統不盡相同。

張宏陸指出，一開始要推動敬老卡搭乘台鐵，很多人都說各縣市額度跟意願不一，結果現在幾乎各縣市的長者都能坐火車，只要有一個縣市往前走，全部的縣市都會跟著走，「7000多萬不能說少，但是全台灣長者有多少」，金額在整個交通部算是九牛一毛。

卓榮泰說，自己都有把敬老卡帶在身上，「我真的用過它搭公車，但是還沒有搭過台鐵」，如果能夠更加充分使用，很多長者都可以四處跑，建議交通部跟高鐵公司協調一下，「盡量讓長者因為活動而健康，健康也不用這麼多照顧經費」，這筆金額值得也應該花費。