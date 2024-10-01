明年核三確定除役？卓榮泰：目前沒有重啟法源
國民黨立委廖偉翔今天質詢行政院長卓榮泰，經濟部明年編列60億元核三除役費用，代表明年已排除核能選項？卓榮泰回應，目前沒有重啟法源，所以無法討論。
行政院長卓榮泰今率部會首長赴立法院進行施政報告與備質詢。由於近期電價高漲，廖偉翔在質詢時不斷詢問能源議題。
廖偉翔問，現在是否可以承諾明年電價不漲？還有不斷漲電價是不是因為能源政策錯誤？經濟部明年編列60億元核三除役費用，是不是代表明年就排除核能的選項嗎？還是有可能重啟？
卓榮泰先針對電價表示，現在無法預估明年是否調漲電價，現在做出保障太廉價也沒有意義；政府會持續發展綠能，多方面引進新的能源。
至於是否重啟核能？卓榮泰表示，目前並沒有重啟法源，至於是否重啟要經過社會討論，核安、核廢、社會共識等條件都相當重要。
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