放颱風假才是帥哥？ 首長應有專業考量

山陀兒颱風來襲讓高雄市30日就宣布1日放假，市長陳其邁的臉書下許多民眾留言「暖男市長、帥哥市長」等讚美之詞；但嘉義市長黃敏惠宣布1日照常上班上課時，網友卻紛紛抱怨「嘉義縣都放了，為何市不放？」其實，颱風假早有標準，雖然大家都想放假，但放與不放都面臨災損或經濟損失的抉擇，只盼各地首長以專業考量，擋得住民粹。

放颱風假皆大歡喜？

陳其邁30日下午表示，中颱山陀兒颱風目前雖然移動緩慢，但考量颱風不確定性仍大，且颱風已逼近中颱上限，甚至可能提升為強颱。基於料敵從寬，且為維護民眾安全，並充分準備各項防颱措施，高雄市1日停止上班、上課。貼文底下許多網民都盛讚陳其邁為「暖男」、「帥哥」，放一天假就好像是百年德政。

反觀，嘉義市長黃敏惠30日深夜宣布嘉義1日照常上班、上課，貼文底下罵聲一片，有人質疑嘉義縣已經放假，為何嘉義市不跟著放？還有網民說嘉義很多外縣市來的老師，其他縣市若因有災情放假，該如何趕到嘉義？但也有民眾緩頰，如今嘉義無風無雨，這種天氣為何要放颱風假？

台北市長蔣萬安30日晚上也宣布1日正常上班上課，但不少市民湧入留言區鼓勵說辛苦了，但也有網友難掩失望，更喊話市長「三四一定要放」、「求週三（2日）放假，大帥哥」，彷彿不放假的話，蔣萬安就立刻變成醜男。

當下並非隔天狀況

其實，放颱風假是有標準的。法律規定，依據氣象預報，颱風暴風半徑4小時內可能經過的地區，平均風力達7級以上或陣風達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達到山區200毫米、平地350毫米，得宣布停班停課。以北北基桃為例，都是晚上8點公佈隔天是否放假，當下的風雨不見得代表隔天的狀況，首長多少得承受政治風險。

且前立委郭正亮曾指出，全台放一天颱風假，企業損失200億，只不過民眾都很希望放假下，地方首長也背負不得不放假的壓力，但討好選民的背後，雖然博得一時美名，但卻是拿產業與經濟運作的成本作代價。

放假需專業考量

各地政府應該基於專業與科學評估是否放假，並對外向民眾積極說明，以安撫人心，而放颱風假也是代表政府希望民眾在家避災，而非揀到了逛街假；各地農業、基礎建設也要承受不小危害，盼民眾遇颱風哀矜勿喜，莫陶醉於放假小確幸中。

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