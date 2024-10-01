接見十大傑青 總統：政府要推百億海外圓夢基金計畫

總統賴清德今天接見十大傑出青年時表示，政府要推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持年輕人到海外交流、拓展國際視野，期盼回國後帶動台灣百工百業創新及成長。並期許十大傑出青年當選人朝理想前進，讓台灣更進步與繁榮。

總統賴清德下午在總統府秘書長潘孟安陪同下接見第62屆十大傑出青年致詞時表示，「十大傑出青年」來自不同的領域，有著不同的專業，這些努力和付出代表著台灣百工百業的精采故事。

總統說，從政近30年，看過許多年輕人努力打拚的故事，年輕人往往充滿熱忱、不輕言放棄；談到自己的目標或理想的時候，眼睛甚至會閃閃發亮。人生在世，如果可以找到熱血沸騰的事來投入，也是不虛此生。

總統指出，今天所有當選人不僅有理想，也充滿熱忱，有行動力，投入個人事業的同時也造福社會。感謝十傑當選人讓社會看到成功的各種可能性，並讓台灣社會更加進步、更加繁榮，也更加感人。

他提到，今年十傑選拔邁入第62屆，感謝青商總會持續為台灣發掘更多優秀的青年人才，並秉持「訓練自己，服務人群」的青商精神，提供個人成長、社區發展、國際服務、商業交流等4大機會，為台灣培育許多優秀的青年人才。

總統認為，社會要持續進步，一定需要年輕世代源源不絕的投入。因此，推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持更多年輕人到海外交流、拓展國際視野，未來回國可以進一步帶動百工百業的創新和成長，也可以幫助年輕人圓夢。

總統說，「十大傑出青年」的肯定只是一個開始，相信大家未來將創造更多成果，也期待大家保持熱情，朝著理想繼續前進，他也會與大家一起打拚。