國土署：辦理整體開發 應留設3~5%土地供社宅使用

朝野立委今天呼籲，區徵重劃應納社宅規劃。國土署今天表示，配合行政院會通過「提升社宅用地供給精進措施」，辦理整體開發時，直轄市應留設5%、其餘縣市應留設3%土地供興建社宅使用。

國民黨立委牛煦庭、民進黨立委郭國文、民眾黨立委麥玉珍，以及OURs都市改革組織秘書長彭揚凱等人今天舉行記者會。牛煦庭表示，政府應建立社宅土地儲備的觀念，區段徵收、市地重劃的土地在開發財務達損益兩平時，就要啟動社宅土地儲備機制。

內政部國土管理署透過新聞稿提到，依社會福利基本法規定，各級政府應在各級國土計畫、都市計畫擬訂及通盤檢討時，將社福土地及空間使用需求納入規劃。另依都市計畫法規定，都市計畫地區內應設置社福設施用地，應按閭鄰單位或居民分布情形適當配置。

國土署解釋，為達成民國114年到121年，直接興辦社宅25萬戶目標，112年12月行政院會通過「提升社宅用地供給精進措施」，各縣市辦理整體開發時，直轄市應留設5%、其餘縣市應留設3%土地，供興建社宅使用，並以生活圈方式統籌規劃。

國土署指出，內政部已研擬「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案」（草案）報請行政院核定，以利相關單位依循辦理，無須修正住宅法就可辦理。呼籲地方政府，日後辦理區段徵收或市地重劃等整體開發案時，應積極配合留設土地供興建社宅使用，以實現居住正義。

國土署強調，未來將因應都市擴充及產業園區布局，優先在六都、竹苗彰等縣市，盤點5公頃以上國有非公用土地、國有公用或國營事業低度利用土地、退場校地、整體開發案，留設社宅用地等基地，協同地方政府擘畫小造鎮計畫願景。

國土署說明，另將邀集各部會整合產業發展、長期照顧及社會福利資源，納入民眾日常消費、托老托幼、高齡照護與社福網絡體系，據此規劃整體開發方案，並納入內政部正辦理報行政院核定的「百萬租屋家庭支持計畫」中。