林佳龍接見歐洲經貿辦新任處長 推台歐簽經濟夥伴協定

外交部長林佳龍昨接見新任歐洲經貿辦事處（EETO）處長谷力哲（Lutz Güllner），並表示，谷力哲在擔任歐盟對外事務部處長期間，便致力深化台歐雙邊交流，對台灣十分熟悉，他也期待歐洲經貿辦事處在谷力哲領導下，能持續深化台與歐盟各領域的交流合作。

隨著台積電到德國德勒斯登設廠，台灣半導體產業鏈也將隨之前往歐洲投資。林佳龍提到，他已向谷力哲表達，為保障台灣廠商的投資權益，期待歐盟參考台灣與英國簽訂的「深化貿易伙伴關係協議」（ETP）模式，推動台灣與歐盟簽訂「經濟夥伴協定」（EPA）。

林佳龍也說，除了貿易投資外，期待與歐洲各國在賴清德總統所提的「五大信賴產業」方面，以及智慧城市、網路安全、工具機等領域加強交流，他也鼓勵谷力哲，可以把握駐台期間利用台灣便利的交通「全台走透透」，體驗台灣的好山好水好風景。

歐洲經貿辦事處也在臉書發文表示，谷力哲與林佳龍會面，討論歐盟與台灣的關係，希望在民主、人權和法治等共同價值基礎上，歐盟能繼續與台灣保持友好關係和密切合作。