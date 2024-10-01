總統特使曾智勇 出席帛琉獨立30周年慶典

原民會主委曾智勇今以總統特使身分出席我國太平洋友邦帛琉獨立30周年慶祝活動，並與各國代表參與於帛琉首都美麗丘州所舉行的慶典，及帛琉嘉年華開幕儀式。外交部指出，慶典首先介紹我國特使曾智勇，並宣讀賴清德總統的賀詞，彰顯帛琉對我國的禮遇及兩國深厚邦誼。

外交部表示，特使曾智勇於9月29日晉見帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.），代表賴總統表達我國誠摯恭賀之意，並由我國駐帛琉共和國大使黎倩儀轉致外交部長林佳龍賀函予帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）。曾智勇表示，今年適逢台帛建交25周年，兩國25年來於各領域密切合作，創造豐碩成果；此外，台帛共同具有南島民族文化淵源，更是血濃於水的家人。兩國將在此基礎上繼續攜手並進，共創美好未來。

帛琉總統惠恕仁、眾議院眾議長安薩賓（Sabino Anastacio）、參議院副議長馬凱（Kerai Mariur）、國務部長艾古斯等各界政要及北大酋、南女王、北女王等傳統領袖均於多個公開場合表達珍視台帛25年的篤睦情誼，將持續堅定支持台灣，為台灣在國際場域發聲，並強調台帛為共享民主、自由價值的堅實友邦，將致力深化兩國歷久彌新的合作夥伴關係。

外交部指出，曾智勇另於9月29日主持特使晚宴，款待帛琉政要及傳統領袖，並於9月30日出席帛琉婦女大會及晚間婦女大會暨慶祝帛琉獨立30周年晚宴，成果豐碩圓滿。中華民國（台灣）將在既有合作基礎上，持續與帛琉攜手深化兩國篤實邦誼，為提升兩國人民福祉而努力。