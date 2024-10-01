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卓榮泰稱國土法上路須冷靜考慮 劉世芳：延2年爭議還在

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國土計畫法能否如期上路，引發關注。行政院長卓榮泰今天在立法院答詢時表示，內政部在協商過程中會積極表達意見，但國土法的上路必須冷靜考慮、理性討論。記者余承翰／攝影
國土計畫法能否如期上路，引發關注。行政院長卓榮泰今天在立法院答詢時表示，內政部在協商過程中會積極表達意見，但國土法的上路必須冷靜考慮、理性討論。記者余承翰／攝影

國土計畫法能否如期上路，引發關注。行政院長卓榮泰今天在立法院答詢時表示，內政部在協商過程中會積極表達意見，但國土法的上路必須冷靜考慮、理性討論。內政部長劉世芳則說，是否再修法要跟立院探討，但要延緩2年實施，爭議議題還是在。

卓榮泰今天率內閣成員赴立院施政報告並備詢。國民黨立委游顥質詢時關切國土計畫法倉促上路，造成地方很多困難，盼能暫緩實施。

卓榮泰答詢表示，內政部在協商過程中會積極表達意見，但會尊重大家討論的結果。國土法是對全國國家土地充分有效利用的上位概念的法律，若能完整實施，可以完整保存國家土地的利用價值。

卓榮泰表示，國土計畫法的上路必須冷靜考慮、理性討論，目前仍有9縣市尚未送功能圖，這是最大的困難。在此之前還是會積極跟地方溝通，希望他們盡快送計畫，也希望給予廣大農民正確訊息，而不要告訴他們，「國土法一旦實施，農民永世不得翻身」，這論調絕對不要再發生。

劉世芳表示，希望能充分溝通、討論，至於是否要修法，要再跟立院探討。不過，如果現在要延緩2年實施，爭議議題還是在。她也說，國土法現在只剩下一項沒有對外公告，其他部分在預告中，已經快預告完成。

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