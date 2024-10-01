吃飯前總預算有解？ 先排入院會釋善意

國民黨與民眾黨1日通過將總預算列入4日立法院會討論，媒體詢問院會是早上、但吃和解飯是晚上，總預算能在吃飯前有結果嗎？國民黨團書記長林思銘表示，就看這幾天民進黨與行政院會不會來溝通。民進黨書記長蔡易餘受訪時也說，還是願意基於誠意與藍白兩黨溝通，若早上總預算通過，晚上吃飯會更開心。

藍程序委員會釋善意

114年政府總預算案近日在立法院卡關，國民黨與民眾黨先在院會將總預算退回程序委員會，隨後又在程序委員會阻止總預算列入議程。國民黨主張行政院應該補足「原住民禁伐補償」、「健保點值」與「公費購糧」的預算，但民進黨仍希望在委員會實質審查預算，還揚言釋憲，並聲稱藍白卡總預算就是在卡國家與地方的建設。

在僵局持續難解下，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜將邀請朝野黨團幹部4日晚間餐敘，盼透過討論化解僵局。國民黨團1日中午在程序委員會初步釋出善意，不直接封殺總預算案，將議案送4日（周五）院會審理。

藍綠都說可溝通？

國民黨團書記長林思銘會後接受媒體聯訪時說，國民黨此舉當然是釋出善意，所以才不在程序委員會直接把它擋掉。就看行政院這幾天會不會重編預算，是否有將國民黨的主張與要求重編進去。但媒體質疑，周五院會是在上午就會處理，可是吃飯是晚上，林思銘再次表示，就看這幾天的狀況。

民進黨書記長蔡易餘受訪時也說，民進黨還是會基於誠意，與國民黨與民眾黨溝通，行政機關也會積極的與個別立委溝通。但本報記者也詢問說，院會是在上午就會處理，可是吃飯是晚上，蔡易餘僅笑說，如果這幾天能夠溝通完成，讓總預算能4日早上順利進入委員會審查，「晚上還是可以吃飯，而且更開心。」

目前都是放話

不過，雖然各黨都釋出善意，但目前都僅是初步表態，且尚未聽聞有原民會、衛福部與農業部等官員與在野黨立委溝通相關議題的消息。若2日與3日沒有一方有明顯動作，4日早上院會談成的機會依舊不高，和解飯上可能還是要討論總預算的僵局如何化解。各界都在睜大眼睛，看三黨是否能放下成見、真心溝通。

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