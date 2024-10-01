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環境部：正爭取百億綠色成長基金 盼明年可開始
環境部日前公告碳定價3項子法，宣告台灣正式進入碳定價時代。環境部長彭啓明今天在立法院表示，正在爭取國發基金100億元的綠色成長基金，協助投資新興產業，希望明年可以開始；另明年起也會動員保險業與創投的資金，盼從民間帶動。
行政院長卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委游顥今天質詢時問及，台北市、高雄市都已先後發行永續發展債券、社會責任債券等，中央政府是否也會推動發行永續發展債券？
彭啓明答詢表示，環境部正在跟國發會爭取國發基金100億元的綠色成長基金，協助投資新興產業，希望明年可以開始；另明年開始也動員保險業與創投的資金，希望從民間的產業資金開始帶動，目前來看，量會比地方政府大很多。
彭啓明表示，環境部觀察很多國家都有新的制度，像是日本的氣候債券，或美國用減稅IRA方式處理等，都在討論中。
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