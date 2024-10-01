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新北警所長殉職 卓揆痛惜不捨：撫卹工作要做到最完美

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫昨晚執行臨檢勤務時遭撞不幸殉職。行政院長卓榮泰今天表示，非常不捨與痛惜，叮囑內政部要將後續撫卹工作要做到最完美，對於肇事者的不法行為，一定要給社會一個清楚交代。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。國民黨立委蘇清泉質詢時提及警所長執行臨檢勤務時不幸被拖行重傷殉職，盼政府支持「警察人員人事條例」修法，將警消以及海巡人員等退休所得替代率比照軍人。

卓榮泰答詢時表示，非常不捨、痛惜，在執法過程中因公殉職，警政署要將後續撫卹工作要做到最完美，給家屬一個最好的安慰，更重要的是，這樣的肇事不法行為，一定要給社會一個清楚交代。

內政部長劉世芳答詢表示，肇事者是毒蟲，已經抓到，內政部對此表達痛心，有關警察因公殉職部分已公告完成，會用最高撫卹方式進行殉職撫卹作業。

新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫執行臨檢不幸殉職，行政院長卓榮泰表示，非常不捨與痛惜。記者余承翰／攝影
新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫執行臨檢不幸殉職，行政院長卓榮泰表示，非常不捨與痛惜。記者余承翰／攝影

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內政部 卓榮泰 殉職 毒駕

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