【重磅快評】浮誇的部長與遭突襲的閣揆

台鐵誤點情形遭詬病，新上任的交通部長陳世凱今天站上備詢台向立委表示，他要求台鐵要像高鐵這麼精準；但立委再問台鐵去年誤點幾次？陳卻說不清楚，立委隨後解答，指去年台鐵誤點達143萬次。要台鐵從一年逾百萬次誤點要做到像高鐵一樣準點，陳部長這玩笑會不會開太大了？

閣員浮誇，閣揆卓榮泰對狀況的掌握也好不到那裡去。藍委今天質詢問明年健保點值能否達到1點0.95元，卓回覆，就目前財務來看，明年要達到有這個目標有困難；不過，一旁的衛福部長邱泰源卻當場打臉卓榮泰，表示有信心達到0.95元，搞得眾人霧煞煞。

中央政府總算卡關，卓榮泰喝了立法院長韓國瑜一杯溫暖咖啡之後，意猶未盡，表示周五還要再吃和解飯，並點菜要吃溫暖的火鍋，彷彿總預算卡關都變成韓國瑜的事。連日來，卓榮泰和他的閣員除了談喝咖啡、吃火鍋，就沒再做什麼事，連總質詢也表現荒腔走板，治理能力打上大問號。

卓榮泰今天率領部會首長到立法院施政報告並備質詢，國民黨立委吳宗憲問交通部長陳世凱，是否有說過台鐵誤點5分鐘可以接受？陳澄清沒有說5分鐘可以接受，但台鐵給他的數據是誤點5分鐘以內算準點，他要求台鐵像高鐵這麼精準，這才是大家想要的目標，希望台鐵要加強。

吳宗憲不接受誤點5分鐘算準點的說法，再問陳世凱是否知道去年台鐵誤點幾次？陳說不清楚；吳給出答案是去年誤點是143萬次，發生率是5成；如果台鐵半數班次誤點，其實比率相當驚人，如果誤點5分鐘不算準點，那誤點的情況絕對更嚴重。

陳世凱才剛上任，對台鐵了解不深，說要台鐵比照高鐵準點，恐怕是事前沒做足功課。要知道，高鐵的準點率達99.58％，而且平均延誤時間僅約0.19分鐘，換算秒數為11.4秒，營運以來行車事故造成傷亡人數為零；台鐵目前誤點發生率是5成，在部長金口一開後，馬上要追到高鐵，如果真能做到，董事長要加薪記功，相信沒人反對，只是，這種情形可能出現嗎？一旁的閣揆心中不知作何感想？

問員沒做功課就上陣，閣揆其實也好不那裡去。國民黨立委楊瓊瓔質詢時詢問有關明年健保點值是否能編足預算，達到1點0.95元？卓榮泰表示，考量今年健保給付已經相當高額，1點1元不可能，今年總額預算已經達到9286億元，要達到1點0.95元，沒有這樣的財務，整個健保會更加困難。

但楊瓊瓔質疑，邱泰源先前說要達到0.95元只需要700多億元。邱泰源馬上表示，明年總額實質已經增加到712億元，也符合達到0.95元的財務狀況。邱的說法形同當場打臉卓榮泰。

外界看來，邱泰源很不給卓榮泰面子，正如前一陣子他爆料總統賴清德曾致電罵環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源讓醫療院所執行減碳。或許邱泰源的個性原本如此，不覺得這會讓團隊難堪，但是卓榮泰沒掌握全盤，也算自己失誤才遭突襲，又能怪得了邱泰源嗎？