閣揆官邸電費過高惹議 卓榮泰：已更新老舊冷氣

行政院長卓榮泰被質疑官邸用電量過高，國民黨立委游顥今天在立法院質詢時關切台電調查結果。卓榮泰答詢表示，經檢查官邸較老舊電器用品，包括冷氣在內，確實是相當耗電，已請秘書處將老舊冷氣更換成新的節能冷氣。

民眾黨立委黃國昌日前質疑卓榮泰上任後，行政院長官邸2個月的電費約15萬元。卓榮泰今立院答覆游顥質詢時表示，已請台電檢查官邸所有電器用品，當中一些較老舊電器用品，包括冷氣在內，確實是相當耗電，秘書處已將老舊冷氣更換成新的，希望新的節能電器用品再加上人為更加節約用電，未來他們會持續關心官邸用電。

電價費率審議會昨決議，民生需求電價凍漲，但產業電價最高調漲14%、平均調幅12.5%。游顥質詢時質疑，電價上漲將帶動通膨。

卓榮泰表示，台灣經濟體質很好，只要全民繼續努力團結，高科技發展及對中小企業有更多包容成長的社會投資與國家投資，應該會有很穩定的發展。過去有些用特別預算支應的國家重大建設，確有必要。不過，明年行政院沒有編列特別預算，只有執行之前的最後幾期，因此預算額度會稍微擴大，請立院支持。

卓榮泰表示，為讓社會正義更普遍發展，政府除了針對最低工資予以提升，本來預計到年底消費者物價指數（CPI）會穩定下降；但現在颱風來臨，政府一定要在最可控範圍內，謹慎評估物價波動不要超過原來的預計、甚至可有效控管，這才是穩定民生、照顧民生最重要的。