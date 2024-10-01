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健保點值1點0.95元打臉院長？邱泰源否認 但指達標確有困難

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部長邱泰源下午澄清，沒有打臉行政院說法的問題，要達到健保點值0.95元有困難，有賴醫界跟民眾一起努力。記者李青縈／攝影
衛福部長邱泰源下午澄清，沒有打臉行政院說法的問題，要達到健保點值0.95元有困難，有賴醫界跟民眾一起努力。記者李青縈／攝影

行政院長卓榮泰今天上午在立院表示，明年要達到健保點值1點0.95元有實施上的困難，但衛福部長邱泰源卻強調：「我們有信心達到0.95元！」被外界認為是部長打臉院長。邱泰源今天下午於流感疫苗開打記者會後澄清，「完全沒有打臉問題！」，表示行政院長已竭盡所能，但要達標仍有困難。

稍早立法院質詢時，卓榮泰表示，考量今年健保給付額已相當高，健保點值不可能1點1元，明年要達到健保點值1點0.95元，更加困難。邱泰源卻表示，明年有信心達到0.95元。楊瓊瓔立即反問，你們兩個怎麼不同調？邱泰源解釋，要提升點值還有很多要做的，「是我們醫界要努力的，行政院已拿出最大力量，醫界也要來配合，我想應該有信心可以達到0.95元」。

邱泰源稍後在疾管署的疫苗開打記者會後再度說明，感謝行政院支持改善醫療環境、提升醫療品質，行政院在公務預算已經竭盡所能幫忙，要達到健保點值1點0.95元確實有困難。「我們醫界很感動，但是醫界自己也要加強醫療體系的改革，以及健保管理制度，希望能跟政府一起配合努力」。

邱泰源也向民眾喊話，希望民眾可以固定醫師看診，建立正確就醫習慣，也可讓民眾有更好的照顧，並且也省下不必要的醫療資源浪費。他強調，完全沒有打臉的問題，卓榮泰院長已經盡他所能，但要達到點值保障還是有困難，因此必須要靠醫界跟全民攜手合作，健保才可以永續，錢必須用得合理、用在刀口上。

健保點值 行政院 邱泰源

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