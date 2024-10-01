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總預算案放手送至4日院會 王鴻薇：政院不改善就繼續退回
明年度中央政府總預算案於9月24日的立院程序委員會遭藍白立委聯手擋下，朝野有望和諧溝通，藍白立委今未於程序委員會擋總預算案，總預算案送至4日院會處理。不過，國民黨立委王鴻薇說，如無改善，周五仍會退回。
9月20日立法院會中，藍白聯手退回明年度中央政府總預算案，因原民禁伐補償、健保點值及公糧收購等預算未編足，9月24日再度闖關失敗。行政院長卓榮泰遂於9月27日與立法院長韓國瑜會面數十分鐘，盼韓國瑜扮演總預算案通過的關鍵協調角色。韓國瑜給予正向回應，表示本周五會請藍、綠、白等黨團的三長，一起吃「和解飯」。卓揆表示，他與韓國瑜喝過「溫暖的咖啡」。
卓榮泰今接受國民黨立委邱鎮軍質詢時，表示已喝過溫暖咖啡，盼本周五可以吃「溫暖大火鍋」。
王鴻薇說，今在程序委員會針對中央政府總預算案，留待周五立法院會決議。如果這段時間，行政院沒有針對原民禁伐補償、健保點值、公糧收購等提出合理說明和檢討，以及未來如何重編跟改善，周五還是會持續退回預算。希望行政院不只是來喝咖啡，而是要真正好好溝通，如何把預算編好編滿。
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