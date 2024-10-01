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總預算案藍白開綠燈 列入4日院會議程

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

藍白雖抵制總預算，但願意將總預算納入4日立法院會議程。在立法院長韓國瑜日前與行政院長卓榮泰會面，拋出吃和解飯的想法後，藍白立委未在1日的程委會擋下總預算，讓總預算案暫可送至4日院會處理。立法院長韓國瑜將於4日邀請朝野吃飯協商，民進黨立委吳思瑤受訪時僅表示，期待吃飯時能解決僵局。

藍綠立委手板互批

藍白立委9月20日在立法院會將114年度中央政府總預算案退回程序委員會，9月24日再次以席次優勢，以9票對7票，1票棄權，在立院程序委員會成功封殺總預算案排入27日院會議程。民進黨當時在無奈之下，僅能在表決時舉牌抗議藍白杯葛。

1日的程序委員會上，藍綠立委都舉出手板互批。民進黨立委高舉「全台防颱防災，不要擋治水預算」、國民黨立委則舉出「行政院重編總預算案，捍衛農民、原住民公道」、「豢養側翼網軍，預算退回重編」。

依往例送院會？

民眾黨立委林國成則提案將總預算案暫緩列案，民進黨立委莊瑞雄隨後發言批，此舉相當不足取，颱風要來了，藍白連治水預算也要擋，這根本是在洩憤，若對預算有意見，應在委員會審議、提案刪減，直接在程序委員會擋預算，比刪預算還可惡！

朝野一陣口角後，程序委員會召委、國民黨立委吳宗憲裁示，因對總預算案是否暫緩列案，在場委員有不同意見，因此提報院會處理，總預算案將會列入4日的立法院會議程。吳宗憲會後受訪被問到，為什麼這次不表決、而是送交院會處理？吳宗憲僅表示，是依往例處理。

綠盼吃飯時再談

立法院長韓國瑜將在4日邀行政院長卓榮泰、藍綠白三黨團幹部共吃「和解飯」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時指出，非常期待朝野和解會談，餐敘大家都能夠開誠布公，不設前提交流對話，也相信兩院院長都具備相當高度能力，共同攜手化解總預算無法進入審議的僵局。

吳思瑤指出，當行政、立法之間在權力分立原則有所扞格違逆時，當然要遵循憲法賦予權力分立原則，但在政治智慧上，相信各黨都能保留彈性，共同智慧化解，而韓國瑜是國會議長，總預算案若在國會持續動彈不得，形同立法權無法履行審查預算權利，因此，韓院長肩負責任應當協助行政部門，促成朝野對話。

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立法院 藍白 韓國瑜

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