美麗島民調／賴清德信任度52.5%新低 不滿意38.6%新高

「美麗島電子報」9月30日公布最新民調，關於「總統賴清德信任度、施政滿意度」結果顯示，有52.5%民眾信任賴清德、38.3%不信任；施政滿意度上，則有50.8%表達滿意、38.6%不滿意，信任度創下就任以來新低、不信任度則是創新高。

對於賴總統信任度，「美麗島電子報」調查，有52.5%信任賴總統，其中18.4%很信任、34.1%還算信任，相較上月減少6.4個百分點，另有38.3%不信任賴總統，其中18.1%很不信任、20.2%有點不信任，則比上月陡增8.0個百分點，而且創就任以來新高。

「美麗島電子報」分析，9月賴總統信任度達就任以來新低、不信任賴總統的民眾創新高，甚至正負評價震盪幅度明顯，超過執政滿意度與行政院長卓榮泰的施政滿意度，而且信任評價震盪涵蓋深藍、中立、淺綠民眾，此現象較為罕見且耐人尋味。

「美麗島電子報」也指出，本次調查反映，就職不久並執意任事的賴總統，諸如親任總統府新設3個委員會召集人，號令行政院長、閣員、立法院民進黨團以及兼任民進黨主席，甚至是告別式的點主官等多樣角色，日前除了憲法法庭判決認定死刑「有條件合憲」與歷年多數民意相悖之外，近月以來設定的國政方向、個人領導風格與行事等，或已引發部分民眾對其應有角色分際的質疑，甚至產生不信任，後續影響與變動尚待觀察。

此外，針對賴清德施政滿意度，有50.8%滿意賴總統的執政表現，其中12.8%很滿意、38.0%還算滿意，相較上月減少3.6個百分點，另有38.6%不滿意，其中16.5%很不滿意、22.1%有點不滿意，則比上月增加5.4個百分點，未明確回答有10.6%，不滿意賴總統執政表現的民眾達到就任以來的新高。

該民調由「美麗島電子報」委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為9月24至26日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1076人（住宅電話752人、行動電話324人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。