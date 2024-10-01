總預算案卡關有解？藍白未在程序委員會表決阻擋

立法院程序委員會今天未針對114年度中央政府總預算案是否列入4日立法院會議程進行表決，而是交由院會處理。國民黨團書記長林思銘表示，國民黨團考量沒必要把立場踩得太硬，不需要在程序委員會就用表決把總預算案擋掉，就看這幾天，行政院是否有回應在野黨的要求。

國民黨、民眾黨立委在9月20日立法院會將114年度中央政府總預算案退回程序委員會，9月24日再次以席次優勢，以9票對7票，1票棄權，在立院程序委員會成功封殺總預算案排入院會議程。

面對總預算案卡關，行政院長卓榮泰日前和立法院長韓國瑜會面，希望化解僵局。韓國瑜將在10月4日邀朝野黨團餐敘，化解僵局。

立法院程序委員會今天開會，民眾黨立委林國成提案，將民進黨團提議增列的報告事項中，包括總預算案，以及民進黨立委沈伯洋主張立委赴中需納管的兩岸人民關係條例修正案等11案，共計12案，全部暫緩列案。

民進黨立委莊瑞雄表示，南部很多在放颱風假，這次在總預算中有編列新台幣159億元的治水預算，結果這種預算被擋，到時候地方淹水，口水又噴向中央。在立法院該審的預算，程序完備了，結果又擋掉，呼籲在野黨再考慮一下。

莊瑞雄說，如果在野黨認為總預算是不合理的，就在委員會中好好審議，講理由把該凍結就凍結，不合理的就刪除，但現在在野黨卻用聯手的方式洩恨。防颱的預算連審都不審，這個比刪還要可惡。

莊瑞雄指出，現在在野黨連總預算案都不讓付委審查，整個擋掉，天底上有這樣的事情嗎。上週程序委員會中，國民黨立委還有一位有良心的，手還不敢舉起來。藍白現在就是總統選輸了，聯手把整個立法院癱瘓掉。

在莊瑞雄於台上發言的同時，台下的在野黨立委則高聲表示，沒有刪除預算，只是要求行政院退回重編，且今年的治水防颱預算早就通過，莊瑞雄講的是明年的預算，跟今年根本無關。民進黨立委則回嗆，那就趕快付委審查。朝野立委隨後各自拿出手板互嗆，會議現場一度混亂。

最後，會議主席、國民黨召委吳宗憲宣布，針對4日立法院會議程草案內容，朝野黨團無法達成共識，依照前例，本次議程草案提報院會處理，並未進行表決。

國民黨立法院黨團書記長林思銘在會後受訪表示，由於韓國瑜將邀請朝野黨團餐敘，國民黨團也考量沒必要把立場踩得太硬，不需要在程序委員會就用表決把總預算案擋掉，而是交由院會處理，就看這幾天，行政院是否有回應在野黨的要求。