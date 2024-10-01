外交部：明年新制上路 赴歐英須申請電子旅行許可

外交部今天表示，歐盟將於11月10日啟用「歐洲出入境系統」，入境須至自動查驗機登錄資料，該系統啟用半年後，預計將對包含台灣在內申根免簽證國家旅客實施電子旅行許可；而英國則自2025年1月8日起要求免簽旅客事前申請「電子旅行憑證」。

外交部上午舉行例行記者會，歐洲司副司長林主恩指出，歐盟執委會宣布「歐洲出入境系統」（EES）將於11月10日正式啟用，以自動化方式取代現行人工查驗，所有第三國（包含台灣）旅客在該系統正式啟用後，須在入境機場至自動查驗機拍照、登錄指紋及掃描旅行文件等。

歐盟將針對包含台灣在內所有申根免簽證國家的旅客實施電子旅行許可，林主恩表示，「歐洲旅行資訊及授權系統」（ETIAS）原則將於EES系統啟用約半年後開始實施，但歐盟尚未公布確切實施日期。

林主恩說明，目前持用效期6個月以上的台灣護照，且護照上載有國民身分證統一編號的台灣籍人士，仍可以免簽方式入境申根地區。外交部將於獲得進一步確切資訊後向民眾說明。

此外，英國在台辦事處上午於臉書發文指出，英國簽證暨移民署宣布，針對全球免簽證旅客分階段實施「電子旅行憑證」（ETA），擁有短期旅行免簽證待遇的台灣旅客，自2025年1月8日起入境英國將需要持有ETA，今年11月27日起可在英國政府網站或使用UKETA App申請。

林主恩對此說明，ETA新制規定入境英國之所有個人（含嬰兒）皆須申請ETA，期間得旅遊、探親、訪友、洽商及短期學習，每次停留不得超過6個月。

林主恩說，每人每次申請費用為10英鎊（約新台幣426元），申辦審核時間約為3個工作天，成功申獲者2年內可多次入出境；可自辦或代辦，惟遞件後無論核發與否皆不退款。