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習近平重申一中 外交部：互不隸屬是國際認知事實

中央社／ 台北1日電

中共總書記習近平昨天重申堅持「一個中國原則」和「九二共識」等對台主張。外交部今天表示，中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，這也是國際普遍認知的事實與現況。

習近平昨天在中共建政75週年招待會上聲稱，台灣是「中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水」。要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨分裂活動」。實現「祖國完全統一」，是「大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋」。

外交部發言人劉永健上午在記者會表示，外交部的立場清楚而堅定，中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣從來都不是中華人民共和國一部分，中華人民共和國也從無一日統治過台灣。這也是國際普遍認知的事實與現況。

對於習近平的「促進兩岸人民心靈契合」、「寄望於台灣人民」之說，劉永健指出，外交部告訴對岸，台灣2300萬人民堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

劉永健表示，外交部要求維持台海和平穩定、要求應有的國際空間、要求參與國際組織的正當權益，也希望為台灣選手在奧運會上加油時，不再受到干擾。

中華民國台灣 外交部 習近平

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