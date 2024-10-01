綠委成立台義國會議員聯誼會 盼擴大合作外交升級

民進黨立委王定宇發起台灣與義大利國會議員聯誼會，今天在立法院舉行成立大會。王定宇說，台灣與義大利在經貿等多個領域的合作不斷擴展，基礎穩固，未來可擴大在半導體產業領域的合作，也期盼台義國會外交再升級。

王定宇今天在立法院成立台灣與義大利國會議員聯誼會，民進黨立委李坤城、黃秀芳、莊瑞雄與立法院顧問王全忠、外交部政務次長吳志中，以及義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文（MarcoLombardi）等人出席。

王定宇致詞表示，台灣與義大利的關係源遠流長，兩國在經貿、文化及科技等多個領域的合作不斷擴展，雙方累積了深厚的友誼與信任，而且在疫情期間，台灣曾向義大利捐贈50萬片口罩、30台呼吸器，展現台義雙方危機中的相互扶持。

王定宇說，台灣是義大利工具機的第8大進口國，兩國在經貿領域的合作基礎穩固，未來可進一步擴大在半導體產業領域的合作。

王定宇指出，過去4年台商對歐盟投資累計近45億美元，而義大利政府也計畫撥款100億歐元來支持其國內的半導體產業發展，特別是環球晶在義大利擴建12吋晶圓廠的計劃，已獲得義大利政府1.03億歐元的研發補助，這象徵兩國在高科技領域的合作將更加緊密。

吳志中說，義大利對台灣的國際支持不斷增強，尤其在七大工業國集團（G7）會議中，義大利公開表態支持台海和平與穩定。

龍博文表示，隨著愈來愈多的義大利學生來台學習半導體技術，期盼台義兩國未來能在半導體領域進一步共享相關技術與成果，推動雙方共同發展，並深化台義之間的合作關係。