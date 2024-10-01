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台鐵去年誤點143萬次 交長：將要求像高鐵一樣準確

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
交通部長陳世凱上午在立法院備詢。記者余承翰／攝影
交通部長陳世凱上午在立法院備詢。記者余承翰／攝影

台鐵誤點頻傳，國民黨立委吳宗憲今天立法院總質詢時指出，去年台鐵一共誤點143萬次，就連他自己的辦公室主任也常因台鐵誤點而遲到。交通部長陳世凱表示，他要求台鐵像高鐵這麼精準，這才是大家想要的目標，希望台鐵準點率要再加強。

行政院長卓榮泰今天率領部會首長到立法院施政報告並備質詢，國民黨立委吳宗憲詢問交通部長陳世凱說，是否有說過台鐵誤點5分鐘可以接受？

陳世凱澄清，他沒有說5分鐘可以接受，對他來講，台鐵沒有像高鐵那麼精準，還有改善空間，但台鐵給他的數據，誤點5分以內算在準點。

吳宗憲說，私人企業不接受誤點，就連立法院9時開會，就是9時開會，也沒有所謂誤點，陳世凱的講法讓底下台鐵人鬆一口氣，反正誤點5分鐘是可以的。

陳世凱強調，這不是他講的，是台鐵本來就訂好的標準，但他還是要求，台鐵要像高鐵那樣精準，這才是大家想要的目標，所以希望台鐵的準點率可以再加強。

吳宗憲特別提到，他辦公室主任常因台鐵誤點而遲到，他詢問陳世凱是否知道去年台鐵誤點幾次？陳世凱說，次數他不清楚。

吳宗憲指出，去年誤點次數是143萬次，發生率五成，這還蠻驚人的。陳世凱重申，他認為台鐵應該要更準點，讓民眾、通勤族，或長途旅遊也好，可以抓準自己的時間，不會影響到上下班。

吳宗憲也關注月台門的裝設，陳世凱表示，台鐵相對複雜，因為車型不一樣，且每個門開的地方也不太一樣，這一點他們已經在努力了，明年第一個測試的閘門會在高雄完成，完成測試之後會挑風險相對高的站設置。

另外，吳宗憲表示，國民黨立委黃建賓積極奔走，希望台東的旅遊補助可以向花蓮看齊，努力很未果，但民進黨立委莊瑞雄認養台東選區後，民進黨政府就對外宣傳莊瑞雄搞定了。

卓榮泰澄清，跟誰任養台東絕對沒有關係，他上次到花蓮之後，他們就決定花蓮跟台東要同時啟用補助，但台東好像晚一個月開始，希望不要限定一人一次，或是一次一個晚上，國人可以從花蓮玩到台東，再從台東回來花蓮，他們都願意補助。

台東 台鐵 陳世凱

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