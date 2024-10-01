颱風來襲 綠憂治水預算遭擱置盼在野放下成見

在野黨團日前聯手在立法院會將明年度總預算案退回程序委員會。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，颱風來襲，藍白退回總預算案，導致許多治水項目被擱置，希望藍白反思。

藍白立委9月20日在立法院會將114年度中央政府總預算案退回程序委員會後，9月24日再次以席次優勢，在程序委員會封殺總預算案排入9月27日院會議程，朝野黨團預計10月4日吃和解飯，化解總預算案僵局。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，吳思瑤在會中提到，颱風山陀兒來襲，全台都要一起防災、作好防颱準備，但藍白擋下的總預算案連同前瞻建設預算，當中攸關救災、防災的全台各地治水預算非常多。

吳思瑤說，包括新增「整體性治山防災計畫」新台幣45.79億元、新增「國有林治山防災計畫」9.65億元、新增智慧防災計畫第2期6.18億元、新增「地下水保育管理／地層下陷防治第4期計畫」3.18億元、荖濃溪防災韌性計畫3.81億元。

吳思瑤說，「縣市管河川及區域排水整體改善計畫—下水道及都市排水改善」33億元，地方政府河川、排水及海岸防護的防洪綜合治理工程101.1億元，以及地方政府轄管河川、上游集水區坡地土砂災害處理、農田排水、埤塘、圳路改善工程31.82億元。這些金額加總達234.53億元。

吳思瑤表示，這些預算因藍白立委在程序委員會阻擋，因此無法排審、無法被執行，希望颱風天能讓藍白陣營好好反思，是否還要繼續擋總預算案。

民進黨立法院黨團也在臉書撰文指出，相關項目對於防洪減災至關重要，希望藍白放下成見，優先考慮國家和人民福祉，讓大家一起面對天災挑戰，共同守護台灣。