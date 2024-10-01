國慶煙火在雲林 韓國瑜新詮釋：把受困的中華民國拉出來

立法院長韓國瑜今天參加雲林縣2024雙十國慶煙火記者會，他強調，今年國慶煙火選擇在雲林施放3大意義，包括將受困的「中華民國」拉出來、重燃台灣人民的愛國精神及擦亮雲林縣招牌，邀請海內外所有好朋友10月10日來雲林觀賞煙火、關注中華民國生日快樂。為祈求煙火施放順利，縣長張麗善還與一級主管茹素祈安。

韓國瑜說明今年選擇在雲林施放國慶煙火有3大意義，第一是對中華民國的意義，中華民國像一個營養不良的小老頭，被關在一個黑屋子裡面8年（意指非國民黨執政時期），沒人管、沒人問也沒人在乎，久了除了營養不良，還信心不足，所以今年要把這個小老頭也就是我們最愛的中華民國，從黑色小屋拉出來，這對中華民國意義重大。

第二對台灣人民意義，這幾年台灣人民都很悶，包括電價漲、詐團多、兩岸關係不穩定，治安不好，他要告訴國人，任何國家社會的進步，有兩種力量，就是精神力量與物質力量，政府時常宣導GDP多少、就業機會多少，但精神力量卻在萎縮中，美國號稱全世界最強國家，好萊塢的電影大片時常默默宣導愛國的精神，號召美國人民要愛國家、愛國旗、反觀台灣，這幾年愛國教育做得不夠，就連愛哪一個國家都分不清楚，所以台灣人民目前最迫切需要的是重新燃起這股愛國精神，大家要愛自己的國家。

他說，第三則是對雲林縣意義，百年來雲林縣第一次辦國慶煙火，雲林縣在台灣的政治、社會及心理上的版圖，都被嚴重低估，雲林縣近200萬鄉親，在縣內卻只有60多萬人，很多鄉親在海內外都有傑出表現，但雲林美好的一面長期被低估，所以這次國慶籌備會把機會給雲林，讓縣長張麗善與縣府團隊齊心協力、藉此機會把雲林招牌擦光、擦熱、擦亮。

韓國瑜回到雲林岳家神情愉悅，談起雙十國慶煙火更是語重心長，也不失趣味，贏得滿場讚賞。雲林縣長張麗善則也在會上透露，為祈求煙火施放活動能順利平安，她與縣府團隊一級主管即日起開始茹素，祈求眾神庇佑。

韓國瑜聽了張麗善一席話，強調張縣長帶頭縣府團隊吃素，以虔誠之心希望把國慶煙火辦，實在令人感動，國慶煙火選雲林是對的。