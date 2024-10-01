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死刑犯改判不能折抵刑期 鄭銘謙：若修法將反對

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）、法務部長鄭銘謙（左）前往立法院備質詢。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（右）、法務部長鄭銘謙（左）前往立法院備質詢。記者季相儒／攝影

憲法法庭針對死刑做出有條件合憲性判決，全體聲請人37名死囚得援引判決意旨提起非常上訴，外界關注死囚若改判無期徒刑或有期徒刑，收容時間是否可以折抵刑期？法務部鄭銘謙今天表示，依法不能折抵，若未來修法也反對折抵。

行政院長卓榮泰今天率領部會首長到立法院施政報告並備質詢，國民黨立委吳宗憲關注大法官對死刑的判決。吳宗憲表示，死刑犯如果改判無期徒刑或有期徒刑的話，收容時間可不可以折抵刑期？

鄭銘謙表示，根據刑法規定，必須要執行之後才有折抵問題，現在死囚是等待執行，所以收容依法不能折抵，如果未來要修法的話，法部務也反對折抵。

吳宗憲也詢問，如果這些死刑犯重回到最終審法院判決的時候，死刑犯會不會被放出來？鄭銘謙表示，如果非常上訴到最高法院，法務部會建請法院羈押。

吳宗憲質疑，法務部只能建議，依刑事訴訟訴法，除重罪之外，該人必須要有逃亡之虞或串證之虞，且重罪不能作為唯一羈押理由，如果到時候法院不押的話，法務部有沒有因應之道？鄭銘謙說，這是假設性問題。

卓榮泰緩頰，法院真的不押，檢察官也沒有辦法，但他認為這幾個案件，除是嚴重之罪之外，都是經過確定的判決，所以他認為法院會做最清楚的決定。鄭銘謙也說，他們對法院有信心。

另外，吳宗憲在提到新北割喉案死者父親因不滿判決結果，泣不成聲時，吳宗憲自己也哽咽。他表示，他們都有小孩子，都知道白髮人送黑髮人那種心痛，絕對是傷痛欲絕，行政機關、政治人物 、司法系統不要對被害者第二次傷害。他在新北市府時，就陪著亡者父親到現在，真的不忍心，所以他們一定要讓這個國家對好人更好，對壞人更壞，讓犯罪行為人付出該有的代價，希望部長要堅持下去。

卓榮泰說，他體會吳宗憲的心情，他們是站在同一個線上，對為非作歹的歹徒，公權力一定要伸張。

死刑 法務部 鄭銘謙

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