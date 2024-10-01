快訊

颱風天蔬菜被搶光…唯獨1物沒人買！眾人猛點頭：餓死也不吃

真主黨總書記被炸死 竟是因行蹤遭伊朗特工洩漏給以色列

惡劣！女毒蟲加速逃逸害所長殉職 冷血原因曝光：怕沒錢繳罰金

外交部：台捷關係友好 4大計畫依規劃進行當中

中央社／ 台北1日電

國科會證實，晶創計畫布拉格海外基地未能如期於9月正式營運，並稱捷克恰逢選舉期間，內部意見須整合。外交部今天表示，尊重國科會決定；而外交部與捷方發展的4大計畫階依規劃進行中。

國民黨立委葉元之9月30日於立院質詢時關切，晶創計畫布拉格海外基地（CbI-Prague office）未能於9月正式營運；國科會主委吳誠文應詢表示，捷克恰逢大選，政府可能重組，捷克內部針對跟台灣合作的對象、大學、政府單位，尚有多元意見需整合。

對此，外交部歐洲司副司長林主恩上午於例行記者會表示，台灣晶創海外人才培訓計畫（Cbi）是由國科會主導，由該會預算執行，外交部尊重國科會的決定，而該計畫是否有延宕情形應由國科會說明。

林主恩強調，台捷關係友好，行政院秘書長龔明鑫8月底率吳誠文等相關部會高層訪問捷克，獲得捷方高規格接待；外交部將持續在雙方既有良好基礎下，持續推動台捷關係。

林主恩說明，台灣推動5年期「台捷民主夥伴供應鏈韌性及能力建構合作計畫」的4大計畫，其中「先進晶片研究中心」（ACDRC）已於6月啟用，國研院與捷方媒合雙邊研究、產業、研發、合作等4團隊。

林主恩說，「供應鏈韌性研究中心」（SCRC）將於10月和11月分別在台灣和捷克舉辦相關研討會，而「關鍵技術獎學金計畫」（SMSKT）則在2022年啟動，累積至今已有37名捷克學生來台接受短期訓練。

林主恩表示，「商機推廣促進計畫」（BOEP）已由捷方在5月宣布於台灣設立貿工部投資促進局，6月成立捷克中心；上述4大計畫皆按照計畫順利進行當中。

國科會 外交部 捷克

延伸閱讀

國科會：續與捷克溝通 盼IC設計布拉格基地今年營運

中國晶片技術只落後台積3年？ 國科會主委：10年以上

總算力、AI準備度排名下滑 立委質疑國科會預算打水漂

國科會吳誠文：今年跨部會淨零科技總經費130億元 將逐年增加

相關新聞

美麗島民調／賴清德信任度52.5%新低 不滿意38.6%新高

「美麗島電子報」9月30日公布最新民調，關於「總統賴清德信任度、施政滿意度」結果顯示，有52.5%民眾信任賴清德、38....

國慶煙火在雲林 韓國瑜新詮釋：把受困的中華民國拉出來

立法院長韓國瑜今天參加雲林縣2024雙十國慶煙火記者會，他強調，今年國慶煙火選擇在雲林施放3大意義，包括將受困的「中華民...

罷樑民調／四成五基隆人不同意 謝國樑施政滿意破五成

基隆市長謝國樑罷免案10月13日投票。中廣前董事長趙少康今天公布民調，結果顯示，45.15%不同意罷免，22.32%同意...

罷樑親上火線 林右昌公親變事主是被什麼逼急了？

基隆市長謝國樑罷免案投票倒數計時，基隆市前市長、民進黨秘書長林右昌動作愈來愈大，近日連發千字文談罷樑，與先前和罷樑團體切割的態度大不同。綜合主客觀情勢，林右昌轉趨積極主要有兩大原因…

總預算案藍白開綠燈 列入4日院會議程

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 藍白雖抵制總預算，但願意將總預算納入4日立法院會議程。在立法院長韓國瑜日前與行政院長卓榮泰會面，拋出吃和解飯的想法後，藍白立委未在1日的程委會擋下總預算，讓總預算案暫

客運頻傳撞死人 交部除了喊口號、扣補助還有何新意？

公車撞死東海女大學生、校車撞死女騎士，交通部長陳世凱指示三大措施，看似強勢作為，但這些措施多年前早已推動，該有的口號有了，該有的監督管理也做了，但客運司機肇事、用路人死傷事故頻傳，如此宣示性作為，若不是認為民眾太健忘，就是無法掌握問題的核心，只能任由事故一再發生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。