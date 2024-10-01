外交部：台捷關係友好 4大計畫依規劃進行當中

國科會證實，晶創計畫布拉格海外基地未能如期於9月正式營運，並稱捷克恰逢選舉期間，內部意見須整合。外交部今天表示，尊重國科會決定；而外交部與捷方發展的4大計畫階依規劃進行中。

國民黨立委葉元之9月30日於立院質詢時關切，晶創計畫布拉格海外基地（CbI-Prague office）未能於9月正式營運；國科會主委吳誠文應詢表示，捷克恰逢大選，政府可能重組，捷克內部針對跟台灣合作的對象、大學、政府單位，尚有多元意見需整合。

對此，外交部歐洲司副司長林主恩上午於例行記者會表示，台灣晶創海外人才培訓計畫（Cbi）是由國科會主導，由該會預算執行，外交部尊重國科會的決定，而該計畫是否有延宕情形應由國科會說明。

林主恩強調，台捷關係友好，行政院秘書長龔明鑫8月底率吳誠文等相關部會高層訪問捷克，獲得捷方高規格接待；外交部將持續在雙方既有良好基礎下，持續推動台捷關係。

林主恩說明，台灣推動5年期「台捷民主夥伴供應鏈韌性及能力建構合作計畫」的4大計畫，其中「先進晶片研究中心」（ACDRC）已於6月啟用，國研院與捷方媒合雙邊研究、產業、研發、合作等4團隊。

林主恩說，「供應鏈韌性研究中心」（SCRC）將於10月和11月分別在台灣和捷克舉辦相關研討會，而「關鍵技術獎學金計畫」（SMSKT）則在2022年啟動，累積至今已有37名捷克學生來台接受短期訓練。

林主恩表示，「商機推廣促進計畫」（BOEP）已由捷方在5月宣布於台灣設立貿工部投資促進局，6月成立捷克中心；上述4大計畫皆按照計畫順利進行當中。